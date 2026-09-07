Lobo em pele de cordeiro: Barcelona alerta Flick sobre a armadilha de Mourinho

A diretoria do Barcelona aconselhou o alemão Hansi Flick, treinador do Blaugrana, a evitar mencionar o nome de José Mourinho, técnico do Real Madrid, nas coletivas de imprensa do clube catalão, a fim de se distanciar de polêmicas e problemas.

O jornal "Sport" afirmou que Flick é um modelo ideal de treinador ponderado, pois possui a serenidade e a experiência que o evitam de escorregar para complicações desnecessárias, sobretudo durante as coletivas de imprensa.

E acrescentou que as mensagens públicas de Flick são sempre marcadas pela clareza, e sua prioridade está em concentrar-se na próxima partida e no adversário que o Blaugrana se prepara para enfrentar. Ainda assim, não há mal em alertá-lo sobre situações que talvez não tenha vivido diretamente no passado — situações que exigem dele um grau excepcional de vigilância e atenção.

No episódio que inaugurou a quarta temporada do programa "La Posesión", do jornal "Sport", David Bernabéu revelou o conselho que o Barcelona deu ao treinador Flick a respeito de José Mourinho, o que aconteceu durante o verão, coincidindo com a confirmação do retorno do técnico português para assumir o comando da equipe técnica do Real Madrid.

O treinador alemão foi informado sobre o que aconteceu durante a primeira passagem de Mourinho pelo Real Madrid e sobre a polêmica que a acompanhou; tratava-se de uma versão do "Mou" muito mais combativa do que a que vemos hoje, mas era preciso ter cautela e não relaxar, pois muitos acreditam que o técnico português age como um lobo em pele de cordeiro, segundo relatou o jornal catalão.

O Barcelona lembrou a Flick os confrontos anteriores entre Mourinho e o falecido Tito Vilanova — especificamente o vergonhoso episódio da cutucada no olho — e a enorme pressão que Pep Guardiola sofreu durante os anos de domínio do Barcelona dentro de campo, apesar de enfrentar pressões esmagadoras.

E após explicar todo o contexto a Flick, que naturalmente já tinha uma ideia prévia sobre o assunto por acompanhar os acontecimentos à distância, deram-lhe um conselho firme: "Não diga uma única palavra sobre Mourinho ou o Real Madrid".

O jornal completou: "É um conselho que Flick segue à risca e continuará a segui-lo, pois combina com sua personalidade e sua postura de recusar-se a se deixar levar por provocações em situações como essas".

Isso ficou claro durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida de abertura do campeonato contra o Elche; quando Flick foi questionado sobre o Real Madrid e a chegada de José Mourinho, sua resposta foi categórica: "Vamos enfrentar o Real Madrid amanhã? Então, perguntem-me sobre o Elche".

Naturalmente, com a aproximação das partidas do "Clássico", Flick será questionado sobre o Real Madrid e Mourinho, e terá de responder, embora sem dúvida o faça com o máximo de cautela; pois o objetivo é evitar dizer qualquer coisa que Mourinho possa aproveitar para provocar conflito, especialmente porque ele desferiu um ataque mordaz aos árbitros nesta segunda-feira.

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