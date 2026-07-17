Lizarazu se junta à revolução de Tuchel e Konaté: o jogo entre França e Inglaterra é um tormento

O ex-jogador francês Pixenti Lizarazu juntou-se à lista dos que se opõem à disputa pelo terceiro lugar, que reunirá as seleções da França e da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

As declarações do lendário lateral-esquerdo da seleção francesa e atual comentarista do jornal “L’Équipe” vieram reforçar a posição de Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, e de Ibrahima Konaté, zagueiro da França, que já haviam afirmado anteriormente que ninguém deseja disputar esse confronto.

Em declarações polêmicas, Lizarazu afirmou: “Disputar essa partida é quase um tormento; não se trata das Olimpíadas, onde há medalhas de ouro, prata e bronze; nem mesmo o segundo lugar tem valor”.

E acrescentou: “O golpe foi muito forte após a derrota para a Espanha; todos sonhavam com a final, e agora essa partida é como uma tortura”.

As declarações de Lizarazu surgem em um momento em que a seleção francesa vive um clima de turbulência após a derrota para a Espanha e o anúncio da demissão do técnico Didier Deschamps, em meio a pedidos por uma reestruturação completa da equipe e a crescentes questionamentos sobre o futuro de alguns jogadores titulares, como Ousmane Dembélé e Adrien Rabiot.

Lizarazu considera que o esforço físico exigido neste confronto não se justifica pelo valor do prêmio, uma opinião compartilhada por um grande número de jogadores e treinadores, que veem a partida pelo terceiro lugar como apenas mais um fardo no final de um torneio exaustivo.