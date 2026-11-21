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Relembre a tarde extraordinária de março de 2023 em que o Liverpool atropelou o Manchester United por 7 a 0 em uma goleada recorde. Da precisão de Cody Gakpo nas finalizações aos dois gols com que Mohamed Salah estabeleceu um recorde, foi uma aula de tática que levou Anfield ao delírio.

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Em 5 de março de 2023, o gramado de Anfield testemunhou um acontecimento que desafiou a lógica tática e os precedentes históricos. No capítulo mais recente da rivalidade mais célebre do futebol inglês, o Liverpool teve uma atuação tão implacável que foi muito além de uma simples vitória. Foi uma goleada por 7 a 0, placar que igualou a maior derrota de toda a história do United e se tornou a maior vitória do Liverpool em jogos oficiais contra seu rival do outro lado da M62. Para compreender a dimensão do feito, é preciso olhar além do placar final e observar a precisão cirúrgica com que o adversário foi desmontado no segundo tempo.

A ruptura tática antes do intervalo

O primeiro tempo apontava para uma disputa decidida nos detalhes. O Manchester United, embalado pela recente conquista da Copa da Liga, parecia compacto e disciplinado. O jogo mudou, porém, aos 43 minutos, em um lance que combinou brilho individual e falha estrutural. Gakpo avançou da ponta esquerda para o meio e recebeu um passe em profundidade preciso. Com um toque elegante para superar seu marcador e uma finalização certeira no canto mais distante, abriu o placar. O Liverpool foi para o vestiário vencendo por 1 a 0, mas o verdadeiro massacre estava reservado para os 45 minutos seguintes de caos em campo.

Um segundo tempo de caos e precisão

Após o reinício, veio um colapso psicológico e tático raramente visto nesse nível. Em dois minutos, Darwin Nunez ampliou a vantagem com uma cabeçada de perto. Aos 50 minutos, Gakpo marcou o terceiro ao encobrir o goleiro depois de um contra-ataque fulminante conduzido por Salah. O meio-campo dos visitantes, normalmente tão resistente, era superado com facilidade enquanto o futebol intenso de Jurgen Klopp chegava ao auge. Cada transição parecia gerar uma chance; cada chance parecia terminar com a bola na rede, enquanto a torcida em Anfield vibrava sem acreditar no que via.

Salah consolida seu status de lenda

A tarde pertenceu a Salah, jogador que fez da tarefa de atormentar o Manchester United um hábito. Aos 66 minutos, ele disparou um chute forte no alto do gol para fazer 4 a 0. Dez minutos depois, Nunez marcou o quinto. Mas a história chamou aos 83 minutos, quando Salah aproveitou a oportunidade para anotar seu segundo gol e o sexto do Liverpool. O gol teve importância estatística: Salah chegou a 129 gols na Premier League pelo Liverpool, superou Robbie Fowler e se tornou o maior artilheiro da história do clube na competição.

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O toque final de um herói de saída

Com o tempo regulamentar perto do fim, ainda havia espaço para um desfecho poético. Roberto Firmino, que havia anunciado recentemente sua saída do clube ao fim da temporada, saiu do banco para dar o toque final à goleada. Aos 88 minutos, dominou um passe dentro da área, girou e marcou o sétimo. O gol provocou cenas de alegria incontida e representou uma homenagem à altura de um jogador que personificou o espírito de equipe da era Klopp, além de fechar um resultado que será discutido por décadas.

No fim das contas, o 7 a 0 foi um acontecimento fora do comum, nascido do encontro entre uma eficácia perfeita nas finalizações e uma rendição defensiva total. O United chegou a Anfield esperando sinalizar seu retorno à elite, mas saiu de lá após sofrer sua pior derrota na história da Premier League. Para o Liverpool, foi um dia em que tudo deu certo, uma aula de tática que reescreveu os livros de recordes e lembrou ao mundo do futebol a força singular e sufocante de Anfield quando sua torcida está mobilizada em uma tarde de clássico.