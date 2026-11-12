Liverpool terá de pagar 100 milhões de euros pelo sucessor ideal de Virgil van Dijk

O Liverpool pensa em Luka Vuskovic como sucessor de Virgil van Dijk, segundo informou Florian Plettenberg, jornalista especializado em transferências da Sky Sports Germany. O Brighton & Hove Albion, porém, pede uma quantia altíssima pelo zagueiro.
Van Dijk completará 36 anos no próximo verão. O contrato do capitão da seleção da Holanda com o Liverpool também chegará ao fim nessa época. Se ele odeia renovar o contrato, ainda é uma incógnita.
Na semana passada, após o duelo entre Liverpool e Crystal Palace, ele falou sobre sua situação contratual. O zagueiro está tranquilo e espera para ver o que acontece.
Independentemente de Van Dijk renovar ou não, o Liverpool já trabalha nos bastidores para encontrar um sucessor à altura. Vuskovic, zagueiro do Brighton, é visto como o candidato ideal.
O croata foi contratado pelo Tottenham Hotspur junto ao Hajduk Split em 2025 por 11 milhões de euros. O clube londrino decidiu emprestá-lo imediatamente ao Hamburgo.
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Na Alemanha, ele se tornou peça-chave e disputou 28 partidas na Bundesliga. Marcou seis gols pelo clube.
Quando voltou à Inglaterra, o Tottenham o vendeu imediatamente ao Brighton, que pagou 54 milhões de euros por ele e lhe ofereceu um contrato até meados de 2031.
Graças a esse contrato longo, o clube pode pedir o valor que quiser pelo jovem talento. Segundo Plettenberg, o preço já passa dos 100 milhões de euros.