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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Bart DHanis
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Liverpool terá de pagar 100 milhões de euros pelo substituto ideal de Virgil van Dijk

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O Liverpool pensa em Luka Vuskovic como substituto de Virgil van Dijk, segundo informou Florian Plettenberg, jornalista especializado em transferências da Sky Sports Germany. O Brighton & Hove Albion, porém, pede uma fortuna pelo zagueiro.

Van Dijk fará 36 anos no próximo verão. O contrato do capitão da seleção da Holanda com o Liverpool também chega ao fim nessa época. Ainda não se sabe se ele vai renovar.

Na semana passada, após o duelo entre Liverpool e Crystal Palace, ele falou sobre sua situação contratual. O zagueiro está tranquilo e aguarda os acontecimentos com calma.

Quer Van Dijk renove ou não, o Liverpool já trabalha nos bastidores para encontrar um substituto à altura. O zagueiro do Brighton, Vuskovic, é visto como o candidato ideal.

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O croata foi contratado pelo Tottenham Hotspur junto ao Hajduk Split em 2025 por 11 milhões de euros. O clube londrino decidiu emprestá-lo imediatamente ao Hamburgo.

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22 de nov. de 2026

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Na Alemanha, tornou-se peça-chave e disputou 28 partidas na Bundesliga. Marcou seis gols pelo clube.

Ao voltar à Inglaterra, foi imediatamente vendido pelo Tottenham ao Brighton, que desembolsou 54 milhões de euros por ele e lhe deu um contrato até meados de 2031.

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Com esse contrato longo, o clube pode pedir o valor que quiser pelo grande talento. Segundo Plettenberg, o preço já supera os 100 milhões de euros.