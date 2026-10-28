Liverpool quer se desfazer de jogador com 162 partidas pelo clube: atleta está muito decepcionado

O Liverpool não vai renovar o contrato de Alexis Mac Allister, segundo a Sky Sports. O clube quer vendê-lo no próximo verão europeu, já que seu contrato termina em meados de 2028.

Se quiser receber algum valor por Mac Allister, o Liverpool terá de vendê-lo no próximo verão europeu ou no inverno seguinte. No momento, o clube não negocia uma renovação contratual.

O clube informou ao jogador que não pretende renovar seu contrato e quer buscar outras opções para o elenco. Seu empresário já trabalha para encontrar uma nova equipe para ele.

Segundo a Sky Sports, não faltam interessados. O argentino despertou o interesse de clubes da Espanha, da Itália e da Arábia Saudita. As sondagens de clubes espanhóis e italianos são as mais concretas.

Mac Allister ficou frustrado com a decisão do clube. O meio-campista de 27 anos gostaria de renovar seu contrato em Anfield, mas isso não vai acontecer.

Mac Allister disputou até agora 162 partidas pelo Liverpool. Marcou 23 gols e deu 21 assistências. Sob o comando de Arne Slot, conquistou o título inglês com o clube.

O meio-campista de características ofensivas também foi importante na conquista da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. Na ocasião, disputou praticamente todas as partidas e marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Polônia, na fase de grupos.