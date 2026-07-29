O Liverpool pretende dar um gigantesco salto de qualidade ao ataque neste verão. Os Reds preparam neste momento uma oferta oficial por Bradley Barcola, segundo Fabrizio Romano.

Recentemente, já foi divulgado que Barcola não quer renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain, o que levou o Liverpool a abrir conversas com seu estafe. As negociações avançam bem, embora o PSG não pareça disposto a vender o atacante estrela por uma pechincha.

“Um acordo pessoal será alcançado em breve, porque os termos não representam problema algum”, disse Romano em seu canal no YouTube. “Barcola quer ir para o Liverpool. Neste momento, o Liverpool prepara uma oferta oficial.”

“A relação entre Liverpool e PSG é excelente, mas o aspecto financeiro segue sendo uma parte importante”, prossegue o jornalista italiano especializado em transferências. “Ainda vai demorar alguns dias até que a oferta seja apresentada.”

Romano pode confirmar que os franceses querem ver um valor enorme por Barcola. “Vários veículos falam em um preço pedido de 170 milhões de euros. Esse realmente não será, no fim das contas, o valor da transferência, mas está claro que se trata de muito dinheiro.”

Embora a imprensa britânica informe que o Liverpool ainda tem orçamento de transferências suficiente neste verão, a primeira oferta será, de qualquer forma, muito mais baixa do que os 170 milhões pedidos. A questão, então, é até que ponto o PSG estará disposto a ceder nisso. Barcola, internacional francês, tem contrato em Paris até meados de 2028.

A possível chegada de Barcola representa uma má notícia para Cody Gakpo. O ponta não viveu grande fase na temporada passada, e ainda é incerto qual será seu papel sob o comando do novo treinador Andoni Iraola. Além disso, Gakpo despertaria o interesse de clubes como Tottenham Hotspur e Bayern de Munique.