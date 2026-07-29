Liverpool estabelece teto para contratar Barcola, com diferença de 45 milhões em relação ao pedido do Paris

O Liverpool se prepara para apresentar sua primeira proposta oficial pela contratação do ponta francês Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, em um movimento firme para reforçar seu setor ofensivo após a saída de Mohamed Salah ao fim da temporada 2025-2026.

Segundo o jornal britânico "The Athletic", o internacional francês surgiu como o primeiro e único alvo da diretoria de Anfield, especialmente depois de o jogador ter demonstrado um desejo forte e decisivo de viver uma nova experiência na Premier League e vestir a camisa do Liverpool.

Apesar de o Paris Saint-Germain, campeão europeu, ter estipulado o valor de mercado de seu jogador em cerca de 145 milhões de libras esterlinas, o Liverpool se recusa a se submeter a essa cifra astronômica.

O jornal citou fontes próximas às negociações, segundo as quais o Liverpool planeja oficializar seu interesse com uma proposta que não ultrapasse os 100 milhões de libras esterlinas, apoiado em uma forte carta de pressão: a recusa total do jogador à ideia de renovar seu contrato, ao qual restam apenas dois anos, e sua insistência em se transferir para Merseyside.

Essa grande aposta do Liverpool recai sobre um jogador que provou seu valor com números, já que Barcola disputou 49 partidas na última temporada, nas quais marcou 13 gols e deu 7 assistências, sendo peça decisiva na conquista dos títulos do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões da Europa pela equipe, apesar da concorrência acirrada com Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué pela posição de ponta-esquerda.

Vale lembrar que Barcola, formado na academia do Lyon e que se juntou ao Paris em agosto de 2023, disputou 152 partidas com a camisa do clube parisiense, nas quais marcou 39 gols e deu 37 assistências, o que faz dele o sucessor ideal para preencher o vazio deixado por Mohamed Salah no lado direito, ainda que sua posição de origem seja a de ponta-esquerda.