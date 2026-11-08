O Liverpool adia a definição de sua posição final sobre a contratação do uruguaio Ronald Araújo até o fim da atual temporada, apesar das atuações de destaque que o zagueiro vem apresentando desde que chegou ao clube por empréstimo, vindo do Barcelona no último verão. A diretoria do clube inglês prefere esperar antes de tomar uma decisão sobre acionar a cláusula de compra presente no contrato do jogador.

Araújo joga pelo Liverpool por empréstimo até 30 de junho de 2027, com uma opção de compra não obrigatória no valor de 47 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 55 milhões de euros, um valor elevado que leva o clube a adiar sua decisão final até o fim da temporada, apesar de relatos anteriores que apontavam a possibilidade de fechar o negócio em um prazo mais curto.

O zagueiro uruguaio apresentou atuações bastante satisfatórias sob o comando do técnico espanhol Andoni Iraola, após ter disputado 15 partidas em diferentes competições e se tornado uma peça fundamental do time, com a comissão técnica contando com ele na maioria das ocasiões na posição de lateral-direito, além de sua atuação como zagueiro central em algumas partidas.

Segundo o jornal catalão "Sport", prevaleceu um clima de satisfação dentro de Anfield em relação ao desempenho de Araújo, que recuperou a confiança em si mesmo graças às oportunidades regulares de jogo, conseguiu marcar gols decisivos com a camisa de seu novo time e foi premiado como o melhor jogador do Liverpool no mês de outubro, o que reflete a dimensão do impacto que deixou desde sua chegada.

Os cálculos do Liverpool podem mudar ao longo do próximo período, diante da possibilidade de saída de Virgil van Dijk e Joe Gomez do time durante o ano atual, o que pode criar um vazio na posição de zagueiro central, dando a Araújo uma chance maior de permanecer, especialmente porque essa posição tem grande importância nos planos do clube inglês.

Por sua vez, Araújo prefere esperar até o fim da temporada antes de definir seu próximo passo, ao mesmo tempo em que está ciente de que o Barcelona acompanha sua situação de perto, sobretudo porque ele ainda segue vinculado por contrato ao clube catalão até o ano de 2032 e, portanto, não há indícios de que seu futuro possa ser definido no momento atual.