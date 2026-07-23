O Liverpool confia na sua capacidade de superar o Arsenal na corrida pela contratação de Bradley Barcola, estrela do Paris Saint-Germain, cujo valor é estimado em cerca de 100 milhões de libras esterlinas.

O Arsenal coloca Barcola entre os seus alvos no mercado de transferências, depois de ter perdido a corrida pela contratação de Morgan Rogers, que se juntou ao Chelsea, vindo do Aston Villa, num negócio que atingiu os 117 milhões de libras esterlinas.

Contudo, o jornal "The Sun" apurou que o Liverpool lidera atualmente a corrida pela contratação de Barcola, que também desperta o interesse do Bayern de Munique.

O Liverpool procura um reforço ofensivo de peso, após a saída da veterana estrela Mohamed Salah.

O Liverpool já havia falhado na contratação de Yan Diomande, que se prepara para se transferir para o Paris Saint-Germain, vindo do Leipzig.

Não há dúvida de que a chegada de Diomande à capital francesa significa que o campeão europeu pode prescindir de Barcola, que apresentou níveis de destaque com a seleção francesa ao longo do seu percurso até às meias-finais do Campeonato do Mundo.

Restam apenas dois anos de contrato a Barcola, de 23 anos, com o Paris Saint-Germain, e parece disposto a abraçar um novo desafio na sua carreira.

O Paris Saint-Germain também precisa de gerar liquidez financeira, tendo em conta o seu interesse na contratação do médio do Mónaco, Magnes Akliouche, de 24 anos, cujo valor é estimado em cerca de 43 milhões de libras esterlinas.

O Liverpool já tinha concluído a contratação do extremo espanhol Víctor Muñoz, vindo do Osasuna, por 34,5 milhões de libras esterlinas, e Jérémy Jacquet também se vai juntar à equipa, após o acordo para a sua transferência do Rennes no passado mês de janeiro por 55 milhões de libras esterlinas.