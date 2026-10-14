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Ao VivoIngressos
Lisandro MartínezGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Lisandro Martínez publica longo comunicado após entrevista arrasadora

Manchester United
L. Martinez

Lisandro Martínez divulgou um comunicado após sua entrevista contundente depois da derrota para o Atlético de Madrid. O defensor do Manchester United criticou o diretor técnico Jason Wilcox, que, em sua opinião, não reforçou suficientemente o elenco na última janela de transferências de verão.

"Fizemos uma temporada fantástica no ano passado e agora esperamos mais da direção do clube", disse Martínez à Amazon Prime. "Contratações que aumentem a concorrência, porque muitos outros times também estão trazendo muitos jogadores."

As declarações de Martínez causaram grande repercussão, e ele agora se pronunciou detalhadamente sobre a polêmica. "Depois de tudo o que foi dito ontem sobre as minhas declarações, gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre o que falei e como me sinto. Depois da partida, falei movido pela raiva e pela frustração por não termos conseguido o resultado que todos queríamos."

"Quem me conhece sabe como vivo o futebol: com paixão, dedicação e uma enorme vontade de vencer. E, quando as coisas não saem como queremos, isso dói, principalmente quando você representa um clube com a história e o prestígio do Manchester United."

"Minhas palavras refletem como me sinto e o quanto quero que este clube dispute os maiores títulos. Esses padrões elevados fazem parte da minha visão de futebol e da responsabilidade que vem com o uso desta camisa."

"Quando digo que quero mais, estou falando da ambição que todos nós devemos ter por fazer parte deste clube. De continuar crescendo, ficar mais fortes e ter tudo o que é necessário para competir no mais alto nível. São padrões que todos nós devemos seguir, começando por mim."

"Sei que, antes de tudo, cabe a nós, jogadores, render em campo, e sou o primeiro a assumir essa responsabilidade. Precisamos exigir ainda mais de nós mesmos e trabalhar juntos para levar o Manchester United de volta ao topo."

"Acredito nos meus companheiros de equipe, no nosso treinador e em todos que se dedicam a fazer este clube avançar. Estou convencido de que o caminho a seguir é continuar trabalhando juntos, com ambição e dedicação."

"Meu objetivo é o mesmo desde o primeiro dia: vencer, competir no mais alto nível e dar tudo de mim por este escudo", concluiu Martínez. O Manchester United, por sua vez, perdeu por 2 a 0 em Madri. Leia aqui o relato da partida.


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