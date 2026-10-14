Lisandro Martínez publica longo comunicado após entrevista arrasadora

Lisandro Martínez divulgou um comunicado após sua entrevista contundente depois da derrota para o Atlético de Madrid. O defensor do Manchester United criticou o diretor técnico Jason Wilcox, que, em sua opinião, não reforçou suficientemente o elenco na última janela de transferências de verão.

"Fizemos uma temporada fantástica no ano passado e agora esperamos mais da direção do clube", disse Martínez à Amazon Prime. "Contratações que aumentem a concorrência, porque muitos outros times também estão trazendo muitos jogadores."

As declarações de Martínez causaram grande repercussão, e ele agora se pronunciou detalhadamente sobre a polêmica. "Depois de tudo o que foi dito ontem sobre as minhas declarações, gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre o que falei e como me sinto. Depois da partida, falei movido pela raiva e pela frustração por não termos conseguido o resultado que todos queríamos."

"Quem me conhece sabe como vivo o futebol: com paixão, dedicação e uma enorme vontade de vencer. E, quando as coisas não saem como queremos, isso dói, principalmente quando você representa um clube com a história e o prestígio do Manchester United."

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"Minhas palavras refletem como me sinto e o quanto quero que este clube dispute os maiores títulos. Esses padrões elevados fazem parte da minha visão de futebol e da responsabilidade que vem com o uso desta camisa."

"Quando digo que quero mais, estou falando da ambição que todos nós devemos ter por fazer parte deste clube. De continuar crescendo, ficar mais fortes e ter tudo o que é necessário para competir no mais alto nível. São padrões que todos nós devemos seguir, começando por mim."

"Sei que, antes de tudo, cabe a nós, jogadores, render em campo, e sou o primeiro a assumir essa responsabilidade. Precisamos exigir ainda mais de nós mesmos e trabalhar juntos para levar o Manchester United de volta ao topo."

"Acredito nos meus companheiros de equipe, no nosso treinador e em todos que se dedicam a fazer este clube avançar. Estou convencido de que o caminho a seguir é continuar trabalhando juntos, com ambição e dedicação."

"Meu objetivo é o mesmo desde o primeiro dia: vencer, competir no mais alto nível e dar tudo de mim por este escudo", concluiu Martínez. O Manchester United, por sua vez, perdeu por 2 a 0 em Madri. Leia aqui o relato da partida.



