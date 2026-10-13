Lisandro Martínez disparou duras críticas após Atlético de Madrid x Manchester United (2-0). O zagueiro está especialmente insatisfeito com a política de contratações do último verão, como ficou claro em entrevista ao Amazon Prime.

"Sim. Eu esperava mais do nosso diretor técnico", afirma Martínez, profundamente decepcionado com Jason Wilcox. "Sou muito sincero quanto a isso. Espero investimentos maiores."

O zagueiro argentino, por outro lado, poupa o técnico Michael Carrick. "O técnico é trocado constantemente, mas e as outras áreas? É fácil apontar para o treinador ou para os jogadores, mas também precisamos olhar para outras pessoas."

Martínez lamenta muito o tropeço do Manchester United na Champions League. "A atuação foi ruim, muito ruim. Preciso me conter. Ela reflete o estado atual do nosso clube. Este não é um clube no nível da Champions League", critica o ex-jogador do Ajax.

"Tivemos um desempenho fantástico na temporada passada e agora esperamos mais da direção do clube. Contratações que façam frente à concorrência, porque muitos outros times também estão trazendo muitos jogadores", diz o zagueiro, decepcionado com a política de contratações do Manchester United.

Ao final da entrevista, Martínez também avalia sua própria contribuição. "Preciso ser sincero: nós, jogadores, também temos que fazer mais. Mas também é importante ter um elenco forte, preparado para noites como esta."

Carrick, por sua vez, evita comentar as críticas de Martínez. "Não vi. Depois de uma partida como essa, você vem aqui com a intenção de conseguir algo, e estamos decepcionados. Às vezes, as emoções também vêm à tona. Não vi o que ele disse, então este não é o momento certo para eu falar sobre isso."