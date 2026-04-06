Lisandro Martínez, do Manchester United, faz parceria com a Crunchyroll para uma coleção cápsula de anime

Se você é fã de futebol e de anime, a Crunchyroll acaba de lançar uma das maiores novidades do mês: uma coleção cápsula de edição limitada, em parceria com Lisandro Martinez, do Manchester United. A colaboração une duas das torcidas mais apaixonadas do mundo — adoramos ver isso.

Os novos produtos incríveis são inspirados em Martinez e prestam homenagem às suas raízes como jogador da Argentina, bem como ao seu sucesso no Manchester United. A intensidade e o estilo de jogo destemido do zagueiro são admirados em todo o mundo e lhe renderam os apelidos de “The Butcher” ou “Licha” entre os fãs.

Mas, assim como muitos dos amados heróis dos animes shonen, um apelido nem sempre conta toda a história. Esta coleção representa uma história de paixão e inspiração para Martinez e permite que os fãs o conheçam de uma forma que talvez nunca tenham experimentado antes.

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“O que eu adoro nessa colaboração é que ela me permite mostrar um lado diferente de mim”, disse Martinez. “Quando você está em campo, fica tão envolvido no jogo e o vive com tanta paixão que, de certa forma, acaba se transformando também, assim como os personagens de anime. O apelido ‘The Butcher’ surgiu dos fãs, então acho que é uma ótima maneira de nos conectarmos.”

A coleção inclui seis novos itens incríveis, entre eles a camiseta e o moletom com capuz The Butcher, a camiseta Licha e o moletom com gola redonda. Além disso, há acessórios como meias curtas e o cachecol The Butcher, o que significa que há algo para todos adicionarem um toque de anime e futebol ao seu guarda-roupa. E o melhor de tudo: são peças perfeitas para combinar com seus itens essenciais do dia a dia, permitindo que você crie looks mais elegantes ou mais casuais.

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Embora possam ter se originado em mundos diferentes, assim como Martinez e o Man Utd, anime e futebol são sinônimos de fenômenos culturais e globais que despertam profunda conexão e paixão. “The Butcher”, que está no centro e é o espírito motivador por trás dessa colaboração, oferece aos fãs de ambos os mundos uma conexão mais profunda com a história de perseverança do jogador.

Loja: Coleção Lisandro Martinez x Crunchyroll

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A coleção estará disponível exclusivamente na Loja Crunchyroll a partir de 6 de abril de 2026.

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