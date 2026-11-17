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Lionel Messi pode estar na Copa do Mundo de 2030. Segundo o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, o astro é bem-vindo para integrar a comissão técnica.

Messi se despediu da seleção argentina em outubro passado. A despedida aconteceu em um amistoso contra Benin (3 a 0).

O capitão da seleção argentina marcou sua última partida com duas assistências e um gol. Assim, encerrou sua carreira pela seleção com 126 gols em 208 jogos.

Messi conquistou a Copa do Mundo de 2022 ao derrotar a França na final. Em 2014 e 2026, também chegou à decisão, mas perdeu para Alemanha e Espanha, respectivamente.

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Em 2030, Messi talvez tenha uma nova chance. Desta vez, não como jogador, mas como auxiliar de Scaloni, que recentemente renovou seu contrato com a federação até 2030.

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Durante a entrevista coletiva antes do jogo entre Argentina e Costa Rica, Scaloni foi perguntado sobre a possibilidade de incluir Messi na comissão técnica.

"Acho que ele ainda será jogador de futebol depois de 2030. Ele não joga mais pela seleção, mas espero que continue jogando enquanto puder. Se quiser vir para cá, não há problema algum. Agora que Walter (Samuel, nota da redação) não está mais aqui, que venha", disse o técnico.

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Walter Samuel deixará a comissão técnica da Argentina depois deste ano para se tornar treinador de uma equipe europeia.