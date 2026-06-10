Lionel Messi volta aos gramados e, após 45 segundos, dá um sinal muito claro para a Copa do Mundo

Na madrugada de terça para quarta-feira, a Argentina venceu a Islândia com relativa facilidade. Em Alabama, o placar ficou em 3 a 0 a favor dos atuais campeões mundiais. Lionel Messi entrou em campo e deixou sua marca imediatamente.

Na Argentina, dois ex-jogadores da Eredivisie começaram como titulares: Lisandro Martínez e Gerónimo Rulli. Pelo lado islandês, Kristian Hlynsson, do FC Twente, ficou no banco no início da partida.

A primeira grande chance da partida foi da Islândia. Mikael Ellertsson, jogador do Genoa, chutou por cima do gol vazio, para surpresa dos 88 mil torcedores presentes.

Aos oito minutos de jogo, a Argentina abriu o placar. Houve muita confusão na área da Islândia, e a bola caiu nos pés de Valentin Barco. O meio-campista do RC Strasbourg chutou com sucesso: 1 a 0.

Além disso, não aconteceu nada de especial no amistoso, com exceção de uma grande chance para Lautaro Martínez, que acertou a parte interna da trave com um chute de dentro da área, até Messi entrar em campo.

Dois minutos após sua entrada, ele recebeu a bola no meio-campo e lançou Martínez com um passe brilhante. O atacante da Inter foi então derrubado pelo goleiro islandês, o que resultou em pênalti. Messi não falhou da marca dos 11 metros.

Nos minutos finais, Thiago Almada fez o 3 a 0. O meio-campista do Atlético de Madrid finalizou uma bela jogada, mais uma vez criada por Messi.

A Argentina estreia na Copa do Mundo na madrugada de 16 para 17 de junho. A partida contra a Argélia está marcada para as 3h. Em seguida, a equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Áustria e a Jordânia.







