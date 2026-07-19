Lionel Messi transmite uma mensagem especial antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Lionel Messi dirigiu-se aos torcedores e jogadores argentinos por meio de uma carta publicada no Instagram, às vésperas da final da Copa do Mundo deste domingo à noite. Ele acredita que, independentemente do resultado contra a Espanha, é possível olhar para trás com orgulho.

“O mais bonito de todos esses anos nunca foram apenas os títulos, mas toda a jornada”, afirma ele com gratidão. “Compartilhar o dia a dia com esse grupo, lutar juntos, apoiar uns aos outros nos momentos difíceis e aproveitar cada passo.”

“Agradeço a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e a todas as pessoas incríveis que se empenham todos os dias para fazer desta seleção nacional uma família”, escreve Messi.

“Aconteça o que acontecer amanhã, este grupo já escreveu uma história que nunca esqueceremos e que ninguém poderá apagar. Vamos, Argentina.”

O caminho até a final foi, de qualquer forma, especial para a Argentina, pois várias vezes Messi e companhia passaram por grandes dificuldades. Tanto contra Cabo Verde quanto contra a Suíça foi necessária a prorrogação, enquanto o Egito foi eliminado por meio de uma virada milagrosa.

No entanto, a Copa do Mundo não parecerá completa para os argentinos sem a vitória na final. Para Messi, seria o segundo título mundial, após a conquista da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Além disso, Messi estará mais ansioso do que nunca para marcar gols, já que Kylian Mbappé o ultrapassou na noite de sábado como artilheiro desta Copa do Mundo e como maior artilheiro de todos os tempos na competição. Enquanto Messi marcou 21 gols no total, Mbappé já soma 22.