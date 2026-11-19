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Cerca de um mês e meio após sua última partida pela seleção, Lionel Messi rompeu seus vínculos com a Associação de Futebol Argentino (AFA). O A24 informa, com base no jornalista Nicolás Wiñazki, que o astro está insatisfeito com uma série de questões.

Messi rompeu seus 'vínculos pessoais e comerciais' com Claudio Tapia e Pablo Toviggino, respectivamente presidente e tesoureiro da AFA.

Messi não quer mais que seu nome e sua imagem sejam usados nas diversas atividades comerciais da entidade, que ainda se vale da grandeza de La Pulga , que se despediu recentemente, para gerar receitas.

Tapia e Toviggino são investigados há algum tempo por suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Tapia chegou a ser acusado formalmente em março. Segundo Wiñazki, foi feita uma transferência de mais de US$ 1,2 milhão para empresas envolvidas no aluguel de iates de luxo em destinos exclusivos, como Mônaco e Ibiza.

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Messi também teve problemas com um de seus principais patrocinadores internacionais, a marca de cerveja americana Michelob. Uma empresa argentina, parceira da seleção argentina, usou a imagem do ex-capitão em uma campanha ligada à seleção.

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A Michelob se irritou e entrou em contato com os representantes de Messi. "Messi não sabia", afirma Wiñazki. "Quem tomou essa iniciativa? Claudio Tapia autorizou um patrocinador argentino a usar a imagem de Messi, embora Messi tivesse um contrato de exclusividade com a Michelob."

Segundo o A24 , Messi e as pessoas próximas a ele também ficaram insatisfeitos com sua partida de despedida contra Benin, em outubro. Eles apontaram problemas no som e na iluminação, além do show de drones após o jogo. Nele, a imagem de Messi apareceu chutando a bola com o pé direito, seu lado mais fraco.

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"O maior astro do futebol argentino pediu a seus advogados que redigissem uma notificação exigindo que a AFA pare de usar sua imagem para gerar lucros que não beneficiam o futebol argentino", afirmou Wiñazki.

Messi agora pode se concentrar totalmente no restante de sua carreira em clubes e terá semanas decisivas com o Inter Miami. A equipe de 'Vice City' enfrenta o Columbus Crew nas quartas de final dos playoffs da Conferência Leste.