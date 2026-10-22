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Lionel Messi chegou a Oviedo acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, para receber o Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026. O atacante do Inter Miami refletiu sobre os valores transmitidos pelo FC Barcelona e dedicou a prestigiosa honraria ao pai, já falecido.

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Ídolo argentino é cercado por fãs antes de receber prêmio na Espanha

O atacante do Inter Miami Lionel Messi chegou ao Hotel de la Reconquista, em Oviedo, na quinta-feira, para receber o Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026. Recebido ao som das tradicionais gaitas de fole asturianas, o ex-capitão do FC Barcelona atraiu centenas de fãs entusiasmados às ruas, que tentavam vê-lo de perto.

Acompanhado da esposa, Antonela Roccuzzo, o jogador de 39 anos posou para a imprensa e deu autógrafos aos fãs em frente ao hotel.

Messi receberá oficialmente o prêmio na sexta-feira, no Teatro Campoamor, durante uma cerimônia presidida pelo rei e pela rainha da Espanha.

Messi presta homenagem emocionada ao pai falecido e ao Barcelona

Em entrevista à EFE, Messi expressou profunda gratidão pelo reconhecimento e destacou o prestígio do prêmio em toda a Espanha. Ele também prestou uma homenagem emocionada ao pai, Jorge, que morreu em agosto, e contou que ele ficou “muito feliz” quando a escolha foi anunciada, em junho.

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“Com certeza, ele também está aproveitando”, afirmou Messi, acrescentando que o prêmio vai “além do que se faz em campo”.

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O vencedor de oito Bolas de Ouro também destacou os anos de formação no FC Barcelona: “Quando você está lá, não se trata apenas de jogar futebol. O futebol, na verdade, é o resultado de muitas coisas que você precisa fazer, de muitas responsabilidades que tem.”

Prêmio reconhece trabalho humanitário e excelência esportiva

Escolhido entre 27 candidatos internacionais, Messi foi selecionado não apenas pelos títulos conquistados, mas também por seu impacto social positivo. A Fundação destacou seu trabalho de longa data como embaixador da boa vontade do UNICEF e seus esforços por meio da Fundação Leo Messi para melhorar o acesso de crianças vulneráveis à saúde e à educação.

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“Além de seu talento deslumbrante, o júri destacou... seu notável e contínuo trabalho beneficente”, confirmou a Fundação.

“Leo Messi também conquistou o respeito e a admiração de todos por seu comportamento exemplar em campo e por sua constância, humildade e dedicação ao jogo coletivo.”

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Lenda consolida legado após se aposentar da seleção

A distinção chega pouco depois de Messi anunciar oficialmente sua aposentadoria da seleção argentina, encerrando uma trajetória extraordinária que incluiu 126 gols em 208 partidas, dois títulos da Copa América e a Copa do Mundo de 2022.

Messi passa a integrar um seleto grupo de vencedores anteriores do prêmio, que inclui Serena Williams, Rafael Nadal e Eliud Kipchoge.

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Em sua declaração oficial, Messi expressou a esperança de que sua trajetória inspire as próximas gerações: “Espero que minha história inspire muitos meninos e meninas a continuar sonhando... sabendo que o mais importante é tentar ser uma boa pessoa.”