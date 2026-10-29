"Lionel Messi está perto de uma transferência sensacional em janeiro de 2027"

O Newell's Old Boys trabalha intensamente para trazer Lionel Messi de volta, segundo o jornalista local Gonzalo Calvigioni, de Rosário, cidade natal do jogador.

De acordo com Calvigioni, o clube de Rosário, onde Messi começou a jogar futebol, se empenha para trazer de volta o oito vezes vencedor da Bola de Ouro.

À Estadio 3 por Cadena 3 Rosario, ele afirma que Messi "nunca esteve tão perto de voltar ao Newell's Old Boys quanto agora". O clube espera contratá-lo já em janeiro de 2027.

Messi tem contrato com o Inter Miami até o fim de dezembro de 2028, por isso parece improvável que se transfira para seu país natal já neste inverno.

Messi se mudou de Rosário para Barcelona no verão de 2000. No fim das contas, não disputou nenhuma partida pelo time principal do clube argentino.