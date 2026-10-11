Lionel Messi esteve em grande forma na madrugada de sábado para domingo pelo Inter Miami. O meia de 39 anos, que se despediu em grande estilo da seleção argentina na semana passada, marcou duas vezes na vitória em casa por 4 a 0 sobre o DC United.

Messi marcou duas vezes após o intervalo, depois de Luis Suárez ter feito o 1 a 0 e o 2 a 0 no primeiro tempo. Suárez deu a assistência no primeiro gol de Messi, que, de perto, conseguiu acertar o canto direito.

No 4 a 0, Messi invadiu a área do DC United e, em seguida, finalizou com categoria, novamente no canto direito. A festa foi grande entre os torcedores do Inter Miami, que viram seus ídolos subirem para a segunda colocação da MLS.

É um grande impulso para o Inter Miami, que não conseguia vencer havia cinco partidas seguidas na Conferência Leste da MLS. A diferença para o líder Nashville SC é de nada menos que 14 pontos.

Para Messi, foi uma semana bem-sucedida. O campeão do mundo de 2022 se despediu como internacional pela Argentina, que entrou em campo contra Benin. Messi converteu um pênalti e ainda deu duas assistências.

Estreia de Malacia

Tyrell Malacia fez sua estreia pelo FC Cincinnati. O lateral-esquerdo atuou por 72 minutos contra o Atlanta United, que foi derrotado por 3 a 1. Malacia deixou o Manchester United no último verão em transferência sem custos e assinou recentemente com o clube americano.

Malacia (27) assinou contrato até 30 de junho de 2027 com o Cincinnati. O ala já havia atuado na Holanda por Feyenoord e PSV.