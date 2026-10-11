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Rian Rosendaal
Traduzido por

Lionel Messi brilha pouco depois da despedida da Argentina também pelo Inter Miami

Inter Miami CF
L. Messi

Lionel Messi esteve em grande forma na madrugada de sábado para domingo pelo Inter Miami. O meia de 39 anos, que se despediu em grande estilo da seleção argentina na semana passada, marcou duas vezes na vitória em casa por 4 a 0 sobre o DC United.

Messi marcou duas vezes após o intervalo, depois de Luis Suárez ter feito o 1 a 0 e o 2 a 0 no primeiro tempo. Suárez deu a assistência no primeiro gol de Messi, que, de perto, conseguiu acertar o canto direito.

No 4 a 0, Messi invadiu a área do DC United e, em seguida, finalizou com categoria, novamente no canto direito. A festa foi grande entre os torcedores do Inter Miami, que viram seus ídolos subirem para a segunda colocação da MLS.

É um grande impulso para o Inter Miami, que não conseguia vencer havia cinco partidas seguidas na Conferência Leste da MLS. A diferença para o líder Nashville SC é de nada menos que 14 pontos.

Para Messi, foi uma semana bem-sucedida. O campeão do mundo de 2022 se despediu como internacional pela Argentina, que entrou em campo contra Benin. Messi converteu um pênalti e ainda deu duas assistências.

Estreia de Malacia
Tyrell Malacia fez sua estreia pelo FC Cincinnati. O lateral-esquerdo atuou por 72 minutos contra o Atlanta United, que foi derrotado por 3 a 1. Malacia deixou o Manchester United no último verão em transferência sem custos e assinou recentemente com o clube americano.

Malacia (27) assinou contrato até 30 de junho de 2027 com o Cincinnati. O ala já havia atuado na Holanda por Feyenoord e PSV. 

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