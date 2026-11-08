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Lionel Messi consolidou seu legado nos Estados Unidos ao se tornar o primeiro jogador a conquistar a Chuteira de Ouro da MLS em duas temporadas consecutivas. O atacante do Inter Miami terminou a temporada regular de 2026 da Major League Soccer com 26 gols, mostrando que segue em um patamar à parte aos 39 anos.

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Messi faz história com duas Chuteiras de Ouro consecutivas

Messi entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a conquistar a Chuteira de Ouro da MLS em temporadas consecutivas. O atacante do Inter Miami terminou a temporada regular de 2026 da Major League Soccer com 26 gols, a maior marca da liga.

Aos 39 anos, ele alcançou a marca em 31 partidas, das quais começou 29 como titular. Terminou com quatro gols a mais que o segundo colocado, Petar Musa, atacante do FC Dallas, enquanto Sam Surridge, do Nashville SC, ficou em terceiro lugar, com 21 gols.

Messi agora é apenas o sexto jogador a terminar mais de uma temporada regular da MLS como artilheiro. Sua fase goleadora veio acompanhada de 17 assistências, o que lhe deu 43 participações em gols no total, a maior marca da liga.

Técnico do Inter Miami apoia Messi na disputa pelo MVP

O lendário atacante já havia conquistado a Chuteira de Ouro em 2025, após marcar 29 gols em apenas 28 partidas da temporada regular. Vencedor do prêmio de MVP em 2024 e 2025, ele segue como grande favorito para levar o troféu novamente em 2026.

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Se vencer, o jogador, que se aposentou recentemente da seleção argentina, será o primeiro a conquistar o prêmio de MVP três vezes na história da MLS. O técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, acredita firmemente que seu principal jogador merece a distinção histórica.

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“Não tenho dúvidas de que ele é o melhor de todos”, disse Gonzalez, conforme citado pela ESPN. “Nenhum deles se compara a ele quando se trata do respeito pelos colegas. Leo, pela idade que tem e pelo que faz, do meu ponto de vista, merece o MVP e também a Bola de Ouro”, acrescentou Gonzalez. “Espero que ele consiga.”

Um fim dramático para a temporada regular

Messi não marcou no último jogo do Inter Miami na temporada regular, mas teve participação importante no empate por 3 a 3 com o Charlotte FC. Ele cobrou o escanteio que resultou no gol de Ian Fray no início da partida e, mais tarde, contribuiu para o gol de Luis Suarez de perto.

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O Inter Miami, inexplicavelmente, deixou escapar a vantagem de 3 a 0 que tinha no intervalo daquela partida e terminou em segundo lugar na Conferência Leste, com 60 pontos. O Nashville SC liderou a tabela com 77 pontos, superando o recorde anterior do Miami para uma única temporada, estabelecido em 2024.

Inter Miami se prepara para os playoffs

Apesar de não terminar na liderança, o Inter Miami garantiu uma vaga nos playoffs após mais uma boa campanha na liga. A posição final da equipe também assegurou uma vaga na próxima Copa dos Campeões da Concacaf pela quarta vez consecutiva.

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Messi e seus companheiros agora precisam se reorganizar rapidamente para a fase decisiva da temporada. Eles enfrentarão o Columbus Crew, sétimo cabeça de chave, em uma aguardada série de melhor de três jogos na primeira rodada dos playoffs.