Lionel Messi (39) faz uma grande declaração no dia seguinte à final da Copa do Mundo

Lionel Messi se pronunciou pela primeira vez no Instagram um dia após a derrota na final da Copa do Mundo contra a Espanha. O capitão da Argentina, de 39 anos, fala de uma enorme decepção, mas, ao mesmo tempo, destaca que está orgulhoso do que sua equipe conquistou durante o torneio.

A Argentina foi derrotada por 1 a 0 pela Espanha na prorrogação da final disputada no domingo, em East Rutherford. Ferran Torres marcou o único gol da partida, garantindo assim o título mundial aos espanhóis. Logo após o fim da partida, Messi foi filmado em lágrimas durante sua despedida de sua sexta Copa do Mundo.

Um dia depois, o astro se dirigiu aos torcedores argentinos pelo Instagram. “A dor é muito grande e vai levar tempo para que essa ferida cicatrize. Mas também levo comigo tudo de bom. As partidas que conseguimos virar dando tudo de nós ficarão para sempre na memória.”

Messi também destacou o desempenho da seleção argentina, que mais uma vez conseguiu chegar à final da Copa do Mundo. “Com o apoio de um país inteiro e o trabalho árduo e a dedicação deste grupo, conseguimos mais uma vez nos colocar entre as melhores seleções do mundo. Hoje é difícil avaliar o que conquistamos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas da Copa do Mundo.”

Além disso, o veterano agradeceu aos torcedores argentinos pelo apoio incondicional durante o torneio. “Muito obrigado por cada parabéns e cada mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e compartilhar juntos o imenso orgulho de ser argentino.”

Apesar da derrota amarga, Messi também se mostrou esportivo em relação ao novo campeão mundial. “Gostaria de parabenizar a Espanha pelo título”, concluiu o atacante em sua mensagem.

Para Messi, isso marcou o fim de sua sexta participação na Copa do Mundo. O atacante ainda se sagrou campeão mundial com a Argentina em 2022, após vencer a final contra a França, mas viu sua terceira final de Copa do Mundo terminar agora em mais uma decepção. Anteriormente, ele também havia perdido a final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha.

Messi teve, mais uma vez, um desempenho impressionante no torneio. O camisa 10 marcou oito gols e já soma 125 gols em 207 partidas pela seleção argentina.



