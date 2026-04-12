Linssen acende o ânimo na véspera do grande clássico NEC x Feyenoord

Bryan Linssen está totalmente à vontade no NEC, que disputa o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie e uma vaga na Liga dos Campeões. O atacante de 35 anos já jogou pelo Feyenoord, mas não sente nenhuma inveja do rival do sul de Roterdã.

Linssen enfrenta no domingo o clube pelo qual atuou entre 2021 e 2023. “Para nós, é ótimo viver isso; para o Feyenoord, é uma obrigação. Sei como a pressão é grande no Feyenoord. É muito maior para eles do que para nós”, afirmou em entrevista à Voetbal International.

Essa pressão é ainda maior por causa das redes sociais, como sabe o craque do NEC. “Hoje em dia, qualquer pessoa pode expressar sua opinião, por exemplo, nas redes sociais. Isso pode ser perturbador para um jogador. Se você joga no Feyenoord ou no Ajax neste momento, não é nada fácil.”

Linssen já passou pela mesma situação durante sua carreira. “Então, eu sei como pode ser quando você é constantemente alvo de críticas. Não é apenas um programa de entrevistas. Não, agora são 34 por semana e é sempre o seu nome que é mencionado.”

“Posso me sentir bem agora, mas se três dias depois eu jogar mal e perder duas chances, todo esse sentimento positivo já se foi e as pessoas passam a falar de mim de outra maneira”, afirma o experiente atacante, que sabe que há uma grande diferença entre jogar pelo NEC ou por um grande clube holandês.

“Faz diferença se você joga no NEC ou no Feyenoord ou no Ajax. Dos grandes clubes, acho que o PSV ainda é bastante estável e tranquilo. No NEC, a situação é bem pior. Eu não leio nada disso, mas imagino que, para alguns jogadores, às vezes seja chato. Por exemplo, no Feyenoord. Imagino que eles já tenham se sentido melhor consigo mesmos”, conclui Linssen.

O NEC e o Linssen recebem no domingo a visita do segundo colocado, o Feyenoord. Se vencerem, os de Nijmegen ultrapassam o rival, já que a vantagem do Feyenoord é de apenas um ponto.