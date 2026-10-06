Jude Bellingham despontou como um dos grandes destaques da data Fifa; o meio-campista do Real Madrid vive uma fase técnica excelente com a seleção inglesa, equipe que também liderou nas linhas de frente durante a última Copa do Mundo.

Naquele torneio de verão, Bellingham marcou sete gols e terminou na terceira posição na lista de artilheiros da competição, atrás apenas de Kylian Mbappé e Lionel Messi, e empatado com Erling Haaland.

Após um começo forte na temporada do Campeonato Espanhol com o Real Madrid, ele manteve seu nível técnico em ascensão nas últimas partidas com a equipe comandada pelo técnico Thomas Tuchel; foi o melhor jogador da Inglaterra no confronto diante da Espanha, enquanto atuou por apenas alguns minutos contra a República Tcheca (por conta da política de rodízio), e depois apresentou uma atuação excepcional na partida em que a seleção goleou sua congênere croata (7 a 0), quando marcou um gol e deu três assistências.

Em seu país, o meio-campista conquistou a admiração de todos sem exceção; e o ex-futebolista inglês Gary Lineker foi um dos mais entusiasmados em elogiar Bellingham após sua destacada atuação na última partida, a ponto de afirmar — durante sua participação no podcast "The Rest Is Football" — que ele pode acabar se tornando o melhor jogador de futebol da história da Inglaterra.

No mesmo programa, Micah Richards declarou: "Não acho que ele tenha o talento de Cole Palmer ou o toque de Phil Foden, mas vejo que ele merece nota 9 de 10 em todos os outros aspectos. Já a confiança dele em si mesmo é 10 de 10; ele acredita totalmente em tudo o que faz"; um ponto de vista com o qual Lineker não concordou.

Lineker disse, conforme noticiou o jornal catalão "Sport": "Não concordo com você neste ponto; a capacidade de Jude de controlar a bola é absolutamente impressionante. E a maneira dele de girar e driblar os jogadores. Acho que Jude pode acabar se tornando o melhor jogador da história da Inglaterra".







