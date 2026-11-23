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A derrota por 2 a 0 para o Pyramids reabriu o debate sobre a identidade tática do Al Ahly e a forma como o clube vem conduzindo a escolha de treinadores nos últimos anos. Acostumado a brigar por títulos e a levantar troféus, o time se mostrou incapaz de impor seu ritmo em um confronto direto contra um dos rivais na disputa pela taça, enquanto o Pyramids pareceu ter ideias mais claras e mais capacidade de colocá-las em prática.

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Na esteira de uma derrota que talvez não tenha surpreendido boa parte da torcida do Al Ahly, sobretudo diante das críticas duras e constantes ao técnico Hussein Ammouta, volta a polêmica sobre a decisão de escolher o treinador marroquino para o cargo. Ela surge na forma de uma pergunta intrigante, repetida com frequência nos bastidores do clube a cada tropeço, principalmente porque o desempenho do time não esteve à altura das expectativas dos torcedores, ansiosos pela volta de uma equipe forte depois da decepção da última temporada sem títulos.

A pergunta mais objetiva agora não diz respeito à avaliação de Hussein Ammouta em uma única partida, mas ao quanto suas ideias se encaixam no Al Ahly, e se a diretoria escolheu o treinador certo ou apenas colocou um nome novo dentro de uma estrutura que, desde a base, carece de uma identidade tática estável nos últimos anos.

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Olhando para sua trajetória, Ammouta tem um currículo forte: levou o Wydad aos títulos da Champions League da África de 2017 e do Campeonato Marroquino, conquistou o Campeonato Africano das Nações de 2021 com a seleção marroquina de atletas locais e levou a Jordânia à final da Copa da Ásia de 2023, a maior conquista da história da seleção. Mas o sucesso nessas passagens não significava, necessariamente, que seu estilo atendesse às exigências do Al Ahly.

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Também não se pode dizer que Ammouta pertença claramente à escola defensiva, mas ele tampouco é um treinador que tenha a posse de bola e a pressão constante como base do seu jogo. O técnico marroquino valoriza a organização e a disciplina tática, adapta seu esquema ao adversário e explora as transições e os espaços. Essa flexibilidade pode ser uma vantagem em jogos eliminatórios, mas levanta ainda mais dúvidas sobre sua capacidade de comandar um time do qual a torcida espera iniciativa e imposição de estilo, e não apenas adaptação ao rival.

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Pyramids escancara a diferença: Al Ahly entre transições lentas e falta de equilíbrio

Diante do Pyramids, o Al Ahly se mostrou incapaz de fazer a bola circular com a velocidade necessária e de sair jogando de forma organizada do seu campo, além de não conseguir transformar a posse em perigo real. Ficaram evidentes os problemas nas transições defensivas, nos espaços entre o meio-campo e a defesa, na velocidade de recomposição e na cobertura às costas dos jogadores mais avançados. São sinais de uma falha recorrente nas distâncias entre os setores e na distribuição de funções, e não apenas de erros individuais.

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Ammouta não é o único responsável por esse quadro, já que há carências que a diretoria não resolveu. O Al Ahly precisa de um centroavante que saiba finalizar as chances e se movimentar entre os zagueiros, além de um zagueiro forte e rápido para lidar com os espaços. É algo que faz muita falta desde que a diretoria não conseguiu manter Wessam Abou Ali. O time também precisa de um volante que proteja o meio, cubra as subidas dos laterais e ajude a construir as jogadas sob pressão. São posições decisivas para o equilíbrio da equipe e sua capacidade de competir, sobretudo porque não dá para confiar nos atuais ocupantes, cujo rendimento oscila de jogo para jogo e de adversário para adversário.

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As ausências de peças importantes também afetaram a estabilidade da escalação, a começar por Imam Ashour, capaz de avançar com a bola e romper as linhas adversárias. Imam ficou fora dos quatro jogos anteriores ao duelo com o Pyramids por opção técnica, antes de voltar à lista e fazer hoje uma apagada participação saindo do banco. As lesões de outros jogadores também reduziram as opções da comissão técnica, o que aumenta as dúvidas sobre o mistério do fracasso das muitas contratações do Al Ahly nos últimos anos, que ao mesmo tempo não garantem equilíbrio ao time e deixam o treinador de mãos atadas na hora em que mais precisa.

De Koller a Ammouta: o Al Ahly paga o preço da falta de critério nas escolhas?

A maior responsabilidade recai sobre a forma como o futebol do clube é gerido. Desde a saída de Pitso Mosimane, passaram pelo Al Ahly Ricardo Soares, Marcel Koller e José Riveiro, com Emad El-Nahhas assumindo interinamente em mais de uma ocasião, depois Jess Thorup e, por fim, Ammouta. Cada treinador tem sua filosofia e suas necessidades, mas a diretoria não deu uma resposta clara sobre a identidade de time que quer construir nem sobre os critérios usados para escolher o técnico. Não dá para mudar de filosofia a cada treinador, depois exigir que o time mantenha uma personalidade firme e punir o técnico seguinte com a demissão.

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A comparação entre o início de Ammouta e o de Marcel Koller, escolhido justamente por ter sido o treinador mais longevo do Al Ahly durante a presidência de Mahmoud El Khatib, mostra que os resultados, por si só, não definem a avaliação de uma escolha. Nos primeiros 14 jogos oficiais de Ammouta (no cenário nacional e continental), o Al Ahly somou 11 vitórias e dois empates e sofreu hoje a primeira derrota, com 30 gols marcados e 7 sofridos. Segundo o histórico de jogos de Koller, o time também teve 11 vitórias e dois empates nas primeiras 13 partidas sob seu comando. Ou seja, o começo foi idêntico em vitórias e empates, com vantagem ofensiva para Ammouta.

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Koller ficou cerca de 960 dias no cargo e disputou 161 jogos pelo Al Ahly, segundo dados do Transfermarkt. Contra o Pyramids, somou 5 vitórias em 8 confrontos, além de dois empates e uma derrota, com 13 gols marcados e 9 sofridos pelo seu time. Ammouta, por sua vez, perdeu o primeiro duelo contra o mesmo adversário por 2 a 0, uma amostra que não permite uma comparação histórica entre os treinadores, mas que coloca o marroquino diante de um teste precoce.

Na prática, porém, a proximidade dos números não resolve o que mais incomoda a torcida do Al Ahly: o desempenho em campo, a fragilidade defensiva e a falta de ligação entre os setores. O problema não está apenas no número de vitórias, mas na capacidade do time de impor sua personalidade e dominar os jogos grandes. É aí que surge a frase que o torcedor do Al Ahly não gosta de ouvir: "o Al Ahly já não mete medo".

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E é aí que entra a responsabilidade de Mahmoud El Khatib, do conselho diretor e de todos os responsáveis pelo futebol, reconhecendo-se que outras opiniões muitas vezes foram deixadas de lado em favor da visão do presidente do clube. A escolha do treinador deve ser precedida pela definição do perfil do time, de suas necessidades, dos jogadores capazes de executar as ideias do técnico e do tempo necessário para construir seu projeto. Trocar de treinador sem corrigir o mecanismo de escolha, o planejamento e as contratações significa que cada novo técnico herdará os defeitos do antecessor e passará a ser cobrado por resultados imediatos com recursos que talvez não se encaixem em suas ideias.

Por isso, Ammouta não deve ser colocado sozinho no banco dos réus, mas também não pode ser isentado da responsabilidade por um time que se limita a reagir e não encontra soluções. Cabe a ele provar que é capaz de apresentar um futebol à altura da grandeza e da história do Al Ahly. Já a diretoria precisa provar que escolheu um treinador para um projeto claro, que está disposta a atender às suas necessidades e, mais importante ainda, que assume sua parcela de responsabilidade, sem fazer do técnico sempre o bode expiatório.

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A pergunta verdadeira, e mais realista, já não é apenas se Ammouta combina com o Al Ahly. É se a diretoria do Al Ahly sabe que treinador quer e que time pretende construir.