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Lille x Bayern de Munique: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

O Lille recebe o Bayern de Munique pela Champions League. A partida será disputada na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Para os donos da casa, comandados pelo técnico Davide Ancelotti, o jogo vem após um revés. No fim de semana, o Lille perdeu por 1 a 0 para o Lyon na Ligue 1.

O clube francês ocupa a 35ª posição na tabela da Champions League. Em sua partida mais recente na competição, o Lille empatou por 0 a 0 com o Bodö/Glimt.

O Bayern chega com preocupações. Harry Kane deve ficar fora por três a quatro meses após sofrer uma ruptura da sindesmose no tornozelo esquerdo. Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies também são desfalques.

Michael Olise também é dúvida para o jogo na França por causa de uma contusão no pé. O técnico Vincent Kompany mantém a calma: disse que não é adepto do pânico e que quer elaborar um plano em conjunto.

Apesar disso, o Bayern está em melhor situação dentro de campo. O clube ocupa a 13ª posição na tabela da Champions League e, em sua partida mais recente na competição, venceu o Atlético de Madrid fora de casa por 2 a 0.

Confira a seguir as informações sobre onde assistir à partida na TV e pelo streaming, além do horário do jogo.

Assuntos da semana: como chegam Lille e Bayern de Munique?

O Lille somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Lyon na Ligue 1. Antes disso, venceu o Rennes fora de casa por 2 a 1 e o Lens por 1 a 0. O Lille marcou quatro gols e sofreu três, além de passar duas partidas sem sofrer gols.

O Bayern está invicto nas últimas cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Na mais recente, o maior campeão alemão empatou por 1 a 1 com o 1. FC Köln. Antes, venceu o Magdeburg por 6 a 1 e o Atlético de Madrid fora de casa por 2 a 0. O saldo nesse período é de 13 gols marcados e cinco sofridos.

Lille x Bayern de Munique: escalações

Lille x Bayern de Munique: momento das equipes

Lille x Bayern de Munique: retrospecto dos confrontos diretos

Lille x Bayern de Munique: tabelas