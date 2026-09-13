O Al-Nassr se distanciou do grupo dos grandes no torneio Joy Pro League (Campeonato Saudita Sub-21), depois de sofrer uma nova derrota surpreendente, através de uma "remontada" histórica do Al-Feiha.

A equipe sub-21 do Al-Nassr perdeu para o Al-Feiha pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu os dois times neste domingo, em seu estádio na capital saudita, Riad, na quarta rodada das competições da Joy Pro League.

O curioso é que os jovens do Al-Nassr conseguiram abrir vantagem com dois gols, por meio de Youssef Al-Tahan e Abdulrahman Al-Anzi aos 19 e 28 minutos, respectivamente.

E apesar de o tempo regulamentar do primeiro tempo ter terminado com a vantagem do Al-Nassr por dois gols de diferença, o Al-Feiha conseguiu chegar ao empate com dois gols em 3 minutos nos acréscimos do mesmo tempo, por meio de Mohammed Al-Duwaish e Muath Al-Habib.

E a 8 minutos do fim da partida, Fahad Al-Habishi marcou o gol da vitória fatal para o Al-Feiha, fazendo com que os jogadores do Al-Nassr fracassassem na busca por reverter o resultado.

O tropeço dos jovens do Al-Nassr veio 24 horas depois do tropeço da equipe principal, no último sábado, com o empate diante do Al-Khaleej por 1 a 1, na sétima rodada da Roshn League.

A derrota é a segunda consecutiva sofrida pela equipe sub-21 do Al-Nassr na atual temporada da Joy Pro League, apesar de ter disputado apenas 3 partidas, já que havia perdido para o Al-Fateh na rodada passada pelo placar de 2 a 1.

E, em vez de voltar ao grupo dos grandes, a equipe do Al-Nassr caiu para a décima quinta posição na tabela de classificação, com apenas 3 pontos, posição que não dá acesso à participação nas fases eliminatórias no fim da temporada.