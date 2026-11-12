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O Al-Riyadh busca saltar para o quadrangular de ouro na atual temporada da Liga Joy de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21), quando disputar uma partida adiada durante a atual pausa para os jogos das seleções.

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A atual data Fifa é marcada pela realização de 4 partidas da liga saudita sub-21, depois que foram adiadas das rodadas anteriores por conta das condições logísticas pelas quais passava a Arábia Saudita.

Partidas da rodada da data Fifa

Essas partidas começam no domingo, dia 15 de novembro, quando o Al-Riyadh recebe o Neom, no estádio auxiliar do clube Al-Riyadh, na capital saudita, pela sexta rodada.

Em seguida, são disputadas 3 partidas na quarta-feira, dia 18 de novembro, quando o Al-Akhdoud recebe o Al-Jabalain, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, pela mesma rodada.

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No mesmo dia, o Al-Hazem, atual campeão, visita o Al-Tadamon, em Rafha, pela quinta rodada.

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Além disso, o Al-Watan recebe o Al-Orobah, no estádio auxiliar número (2) da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, pela sétima rodada.

Al-Riyadh em busca do G-4

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O Al-Riyadh entra na partida contra o Neom de olho em entrar no G-4, já que ocupa a quinta posição na tabela de classificação com 18 pontos, atrás do Al-Taawoun, dono da quarta colocação, pelo saldo de gols, e dois pontos atrás do Al-Fateh, que ocupa a terceira posição.

Em caso de vitória sobre o Neom, o Al-Riyadh ficará a apenas um ponto do Al-Ahli, que ocupa a segunda posição, e a 5 pontos do Al-Ittihad, líder, com cada um deles tendo disputado 10 partidas.

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A equipe da capital vive um de seus melhores momentos, tendo sofrido apenas uma derrota no início da temporada, contra o Al-Wahda, antes de conquistar 5 vitórias e 3 empates, o último deles contra o vizinho Al-Nassr no clássico de Riade, na rodada passada.

Por outro lado, o Neom busca se aproximar do Al-Riyadh, já que ocupa a décima posição na tabela de classificação com 14 pontos, conquistados em 4 vitórias, dois empates e duas derrotas, a apenas 4 pontos de distância do adversário.

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O Neom também vem apresentando bons desempenhos na atual temporada da Liga Joy de Elite, tendo sofrido apenas duas derrotas, diante do Al-Hilal e do Al-Ittihad.

Al-Hazem em busca de nova vitória

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Por sua vez, o Al-Hazem, atual campeão da Liga Joy de Elite, busca uma nova vitória na atual temporada, quando visita o Al-Tadamon, depois de ter vencido a partida anterior contra o Al-Khaleej por 2 a 0.

A vitória afastou o Al-Hazem do fundo da tabela de classificação, pois saltou para a décima quinta posição com 10 pontos, conquistados em 3 vitórias, um empate e 4 derrotas.

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O atual campeão está apenas 3 pontos à frente de seu próximo adversário, já que o Al-Tadamon ocupa a décima nona posição na tabela de classificação com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate, enquanto sofreu derrota em 4 partidas.

O Al-Tadamon é considerado o dono da pior defesa da atual temporada da Liga Joy de Elite, tendo suas redes balançadas 21 vezes em 7 partidas, numa média de 3 gols por partida.

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Al-Akhdoud para escapar do fundo diante do Al-Jabalain

Na terceira partida, a equipe do Al-Akhdoud busca escapar do fundo da tabela de classificação, quando recebe o Al-Jabalain na próxima quarta-feira.

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O Al-Akhdoud ocupa a vigésima segunda posição na tabela de classificação com apenas 3 pontos, conquistados em uma única vitória, enquanto sofreu derrota em 4 partidas, sem conseguir nenhum empate nesta temporada.

Já o Al-Jabalain é uma das equipes que menos sofreu derrotas na atual temporada da liga saudita sub-21, tendo perdido uma única partida contra o Al-Nassr por 4 a 0.

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Por outro lado, o Al-Jabalain conquistou duas vitórias e empatou 5 vezes, entre elas dois empates contra o Al-Hilal e o Al-Ahli, ocupando a décima segunda posição na tabela de classificação com 11 pontos.

Al-Watan e Al-Orobah: uma partida do fundo da tabela

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Na última partida, Al-Watan e Al-Orobah buscam conquistar sua segunda vitória na atual temporada, a fim de sair do fundo da tabela, quando se enfrentam na próxima quarta-feira.

O Al-Orobah ocupa a vigésima primeira posição na tabela de classificação com 4 pontos, um ponto à frente do Al-Watan, que ocupa a vigésima terceira posição e penúltima colocação.

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Apesar de estar à frente dele na classificação, a situação do Al-Orobah parece pior, principalmente por ter disputado 8 partidas, nas quais conquistou apenas uma vitória e um empate, enquanto sofreu derrota em 6 partidas, sendo o dono do maior número de derrotas, em igualdade com Al-Ansar e Al-Khaleej.

Já o Al-Watan disputou apenas 5 partidas nesta temporada, perdeu 4 delas e conquistou uma única vitória, diante do Al-Akhdoud.