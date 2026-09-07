Liga Joy da Elite: choque triplo e Al-Hazm recupera o brilho na rodada das surpresas

A terceira rodada do Campeonato Joy de Elite testemunhou diversas surpresas, depois que três dos clubes do topo da tabela sofreram resultados chocantes, ao mesmo tempo em que o Al-Hazm, atual campeão do torneio, conseguiu recuperar o ritmo de vitórias e conquistar seu primeiro triunfo nesta temporada.

Choque triplo para os clubes do topo

As surpresas da rodada começaram com a queda do Al-Nassr diante do Al-Fateh pelo placar de 2 a 1, em uma partida na qual Abdulaziz Al-Fawaz conseguiu roubar os holofotes ao marcar os dois gols de sua equipe, conduzindo o Al-Fateh a uma valiosa vitória sobre um dos principais clubes do torneio.

E o Al-Ahli não esteve em melhor situação, depois de se contentar com o empate diante do Al-Jabalain pelo placar de 2 a 2, dando continuidade à sangria de pontos em uma rodada que testemunhou o tropeço de vários nomes de peso.

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O choque dos clubes do topo se completou com a queda do Al-Hilal diante do Al-Taawoun pelo placar de 2 a 1, com o Zaeem sofrendo sua derrota na terceira rodada, após fracassar em sair com um resultado positivo diante do Al-Taawoun.

O Al-Hazm recupera o brilho

Por outro lado, o Al-Hazm, atual campeão do Campeonato Joy de Elite, conseguiu recuperar o brilho e conquistar sua primeira vitória nesta temporada, após superar o Al-Feiha pelo placar de 3 a 1.

O Al-Hazm havia ficado de fora da rodada passada devido ao adiamento de sua partida diante do Al-Watan, enquanto começou sua caminhada no torneio com a derrota diante do Al-Jabalain pelo placar de 2 a 1, antes de conseguir, na terceira rodada, retornar com força e conquistar sua primeira vitória.

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Al-Ittihad e Al-Qadsiah, os que mais marcaram

A terceira rodada testemunhou uma abundância de gols por parte do Al-Ittihad e do Al-Qadsiah, com o Al-Qadsiah conquistando uma vitória expressiva sobre o Al-Ettifaq pelo placar de 4 a 2, enquanto o Al-Ittihad atropelou seu adversário Al-Wehda pelo placar de 4 a 1, fazendo das duas equipes as que mais marcaram durante a rodada.

E Ammar Al-Ghamdi deu continuidade ao seu brilho ofensivo com o Al-Ittihad, após conseguir marcar na segunda partida consecutiva, confirmando sua presença como um dos principais elementos ofensivos da equipe no início da temporada.

O Al-Khaleej mantém sua meta intacta

O Al-Khaleej conseguiu conquistar uma vitória limpa sobre o Al-Orobah por três gols a zero, tornando-se a única equipe da terceira rodada a manter sua meta intacta.

A partida também testemunhou o retorno de Abdullah Al-Ajian aos gols, após marcar seu primeiro gol nesta temporada, deixando sua marca na grande vitória do Al-Khaleej sobre o Al-Orobah.

Dois doubletes na rodada

A rodada testemunhou o registro de dois doubletes, sendo o primeiro obra de Abdulaziz Al-Fawaz, jogador do Al-Fateh, que marcou os dois gols de sua equipe na meta do Al-Nassr, conduzindo seu time a uma das principais surpresas da rodada.

E o segundo foi obra de Amadou Diang, que conduziu o Al-Hazm, atual campeão, à vitória sobre o Al-Feiha por 3 a 1.

Nos demais jogos da rodada, o Al-Faisaly empatou com o Al-Najma por 1 a 1, enquanto o Al-Tadamon superou o Al-Khaleej pelo placar de 2 a 1, e o confronto entre Damac e Al-Riyadh terminou empatado por 1 a 1, em uma rodada na qual as surpresas se impuseram nas competições do Campeonato Joy de Elite.