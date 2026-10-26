A Liga Joy de Elite Sub-21 testemunhou o brilho de um grupo de jovens talentos durante o mês de outubro, depois que apresentaram atuações marcantes com a camisa de seus clubes e contribuíram para a conquista de resultados importantes graças a seus gols decisivos e presença ofensiva, fazendo com que os nomes de Moussa Adam, Abdulmajeed Sharif, Daniel Al-Habib, Loai Al-Obaidi e Jefferson Ramos se destacassem entre os principais rostos que merecem ser acompanhados.

Moussa Adam: novo doblete com o Al-Ahli

Moussa Adam seguiu em grande fase com o Al-Ahli, depois de marcar dois gols na vitória sobre o Damac por 3 a 1 na oitava rodada, reforçando seu saldo de gols e confirmando sua importância no setor ofensivo da equipe.

O jogador já havia marcado outro doblete na vitória sobre o Al-Wehda por 2 a 1 durante a sexta rodada, enquanto seu saldo chegava a seis gols antes do confronto contra o Damac, de acordo com os números disponíveis antes da partida, alcançando oito gols após o novo doblete.

Abdulmajeed Sharif: marca ofensiva com o Al-Taawoun

Abdulmajeed Sharif apresentou uma atuação marcante com o Al-Taawoun durante outubro e deixou sua marca na goleada sobre o Al-Ettifaq por 5 a 1 na oitava rodada, depois de marcar um gol logo cedo, aos três minutos, dando à sua equipe uma vantagem importante no início do jogo.

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A partida contou com uma atuação coletiva brilhante do Al-Taawoun, que impôs seu domínio ofensivo e conquistou uma vitória ampla com a qual reforçou seu saldo na tabela de classificação.

Daniel Al-Habib: hat-trick excepcional com o Al-Feiha

Daniel Al-Habib roubou os holofotes depois de marcar três gols (hat-trick) na vitória do Al-Feiha sobre o Al-Akhdoud por 3 a 0 fora de casa, na oitava rodada, responsabilizando-se por todos os gols de sua equipe na partida.

Essa atuação deu ao jogador uma presença de destaque entre os craques do mês, depois de combinar eficácia diante do gol e decisão em um confronto que terminou com uma clara vitória do Al-Feiha.

Loai Al-Obaidi: brilho marcante com a camisa do Al-Hilal

Loai Al-Obaidi se destacou com o Al-Hilal durante o mês, depois de marcar dois gols na vitória sobre o Al-Feiha por 3 a 0 na sétima rodada, marcando seus dois gols aos 31 e 42 minutos, antes de Turki Al-Ghamil acrescentar o terceiro gol aos 69 minutos.

O jogador já havia marcado quatro gols nos confrontos contra o Neom e o Al-Jabalain, e também chamou a atenção durante sua participação com a seleção saudita Sub-20, depois de balançar as redes diante da Rússia e do Uzbequistão na concentração da seleção.

Jefferson Ramos: força ofensiva nas fileiras do Al-Fateh

Jefferson Ramos se impôs entre os principais nomes ofensivos do Al-Fateh, depois de marcar quatro gols durante as duas primeiras rodadas da temporada, entre eles um hat-trick na vitória sobre o Al-Ansar por 6 a 0, além de um gol no confronto contra o Al-Ahli.

Seu saldo chegou a seis gols antes do início da oitava rodada, confirmando sua capacidade de fazer a diferença diante do gol e se colocando entre os nomes dignos de serem acompanhados nas competições da Liga Joy de Elite Sub-21.

Esses nomes refletem a diversidade dos talentos que se destacaram na Liga Joy durante outubro, entre atacantes que seguem marcando e jogadores que decidem as partidas com toques decisivos, em um momento em que o torneio oferece uma oportunidade importante aos jovens jogadores para provarem suas capacidades e avançarem rumo a níveis mais altos em suas carreiras no futebol.