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Cinco jogos da Keuken Kampioen Divisie foram cancelados, anunciou a competição na manhã desta sexta-feira por seus canais oficiais.

“Quatro jogos da Keuken Kampioen Divisie marcados para sexta-feira, 27 de novembro de 2026, foram cancelados devido às condições climáticas. A direção das competições do futebol profissional tomou a decisão após consultar as partes locais envolvidas”, informa o site da KKD. Na noite de sexta-feira, foi anunciado o cancelamento de FC Emmen x Helmond Sport, partida que seria disputada no sábado.

Os jogos de sexta-feira afetados são Jong FC Utrecht x Almere City FC, FC Dordrecht x Vitesse, VVV-Venlo x RKC Waalwijk e Jong AZ x TOP Oss.

A decisão da direção das competições se deve ao fato de que, diante da previsão do tempo, não é possível garantir que os gramados tenham condições de jogo.

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Os confrontos cancelados serão remarcados em breve, acrescenta o comunicado da KKD.

Por enquanto, Jong Ajax x Heracles Almelo, NAC Breda x FC Den Bosch e MVV Maastricht x Jong PSV seguem programados normalmente.

O duelo da Eredivisie entre FC Groningen e Willem II também continua marcado para sexta-feira, às 20h