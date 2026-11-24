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Técnico do Lille, Davide Ancelotti relembrou como uma vaga inesperada em janeiro o levou ao cargo de auxiliar no Bayern de Munique, onde trabalhou com Philipp Lahm, Xabi Alonso e Thiago Alcantara. Antes do confronto de quarta-feira pela Champions League, o italiano alertou seu time de que a identidade bem definida do Bayern continua sendo uma ameaça, apesar da extensa lista de desfalques por lesão.

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Ancelotti relembra etapa importante de sua formação no Bayern de Munique

O técnico do Lille, Davide Ancelotti, reencontra um ambiente conhecido nesta quarta-feira, quando o Bayern de Munique visita a Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy pela quinta rodada da Champions League. Depois de trabalhar como auxiliar de seu pai, Carlo Ancelotti, em Munique, após obter a licença A da UEFA em 2016, o treinador de 37 anos atribuiu ao gigante da Bundesliga um papel importante em sua formação como técnico.

"Estar perto de um ambiente de altíssimo nível, perto de jogadores com experiência e qualidade extraordinárias. Ver de perto o que é uma competição de alto nível, as exigências, a organização, mas tudo isso mantendo os valores humanos que são muito claros dentro do clube", disse Ancelotti. "No aspecto técnico e tático, foi a oportunidade de trocar ideias com jogadores como Philipp Lahm, Xabi Alonso e Thiago Alcantara, o que me ajudou muito a evoluir. E, em termos de experiência, é fazer parte de uma instituição histórica do futebol mundial, que continua existindo hoje e sempre existirá."

Como uma saída inesperada acelerou sua ascensão

Ancelotti explicou que assumir o cargo de auxiliar técnico na Baviera foi resultado de anos de preparação aliados a uma oportunidade repentina. Depois de começar em funções ligadas à preparação física no Paris Saint-Germain e no Real Madrid, uma saída inesperada no meio da temporada abriu uma vaga em Munique.

"Sim, e não aconteceu da noite para o dia. Foi uma trajetória. Eu me preparei para ser técnico. E, naquela época, foi um pouco inesperado, porque um auxiliar técnico saiu em janeiro para ir à Premier League. Pode-se dizer que o cargo ficou vago", explicou Ancelotti. "Foi por isso que assumi o cargo de auxiliar técnico. É verdade que tive uma responsabilidade muito grande ainda muito jovem. Mas isso ajuda você a evoluir. A confiança que depositaram em mim foi uma vantagem real. Ela me ajudou a evoluir rapidamente."

Getty Images

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Alerta sobre a identidade do Bayern e elogios a Upamecano

Embora o Bayern de Vincent Kompany viaje ao norte da França sem Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz e Ismael Saibari, Ancelotti rejeitou a ideia de que este seja o momento ideal para enfrentá-lo. Ele também destacou o zagueiro Dayot Upamecano como um dos melhores defensores centrais do futebol mundial na atualidade.

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"É perigoso falar assim, porque os jogadores que vão atuar continuam sendo jogadores do Bayern, vão entrar em campo com a camisa do Bayern. A identidade do time é muito clara, não vai mudar, independentemente de quem entrar em campo, não vai mudar", disse Ancelotti. Sobre Upamecano, acrescentou: "Se ele não é o melhor, certamente é um dos melhores. É um zagueiro moderno... Depois, com a bola, é preciso saber sair jogando de forma eficiente."

Lille encara duelo com o Bayern como mais uma final

Contratado como técnico do Lille em junho de 2026, após uma passagem pelo Botafogo no Brasil, Ancelotti vê o confronto de quarta-feira como decisivo para a permanência de seu time na competição europeia, depois da derrota por 1 a 0 para o Lyon na Ligue 1 no sábado e de um empate sem gols com o Bodo/Glimt.

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"Estamos encarando este jogo da mesma forma que encaramos todos os jogos da Champions League. Dá para chamá-lo de uma final para nós, assim como os jogos que disputamos até agora", concluiu Ancelotti.