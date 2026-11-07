Lesionado, Xavi Simons não acredita no que vê e dispara contra a arbitragem no Snapchat

Grandes jogadores, assim como clubes do país e do exterior, mostram (quase) diariamente, pelo Instagram, X ou outros canais da internet, um pouco dos bastidores do mundo do futebol. Nesta edição do VZ Social, o destaque é Xavi Simons, que não ficou nada satisfeito com a arbitragem após Leeds United x Tottenham Hotspur.

O Tottenham Hotspur foi derrotado pelo Leeds United na tarde de sábado graças a um gol de Noah Okafor no fim da partida: 1 a 0. Depois do jogo, porém, as atenções se voltaram principalmente para um lance do primeiro tempo em que Jayden Bogle tirou seu adversário Mathys Tel da partida com uma entrada.

As imagens mostraram Bogle atingindo em cheio a parte de trás do tornozelo de Tel com as travas da chuteira. O árbitro de vídeo Tony Harrington analisou o lance demoradamente e passou mais de quatro minutos assistindo aos replays, mas decidiu não intervir. Assim, Bogle não recebeu nenhuma punição, enquanto Tel precisou deixar o campo lesionado.

O lance provocou revolta entre os integrantes do Tottenham após a partida. Xavi Simons, que nem sequer estava entre os relacionados para o jogo por causa de uma grave lesão no joelho, também se manifestou. Depois da partida, ele publicou no Snapchat uma comparação entre o lance e uma situação de dezembro de 2025.

Na ocasião, Simons pisou de maneira semelhante no calcanhar de Virgil van Dijk e foi expulso. "Qual é a diferença?", perguntou o jogador da seleção da Holanda, perplexo, ao compartilhar fotos dos dois lances.

Roberto De Zerbi também comentou o lance polêmico depois da partida, mas se recusou a criticar duramente a arbitragem. "Tenho muita confiança no árbitro. Na minha opinião, não faz diferença se ele [Brooks, nota da redação] vê as imagens ou não", disse à TNT Sports.

"Havia um árbitro de vídeo e, se eles não tomaram a decisão correta, eu não sei, mas confiamos neles. Precisamos nos concentrar no nosso desempenho e nos pontos em que podemos melhorar", concluiu De Zerbi.