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O Al-Nassr sofreu um duro golpe antes do aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Ahli, pela Saudi Pro League, depois que foi confirmada a ausência de um de seus principais jogadores por lesão.

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O Al-Nassr visita o Al-Ahli depois de amanhã, sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah , em partida adiada da 9ª rodada da Saudi Pro League.

Segundo o jornal saudita Al-Riyadiyah, o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, decidiu deixar o ponta e lateral Ayman Yahya e o zagueiro Nader Al-Sharari fora da lista de relacionados que viaja para Jeddah.

O Al-Nassr fará o último treino antes do clássico no campo do Dar Al-Nassr, na capital saudita, Riad, na manhã desta quinta-feira, antes de seguir para Jeddah para a partida.

O jornal explicou que o motivo das ausências é que a dupla ainda não está em plenas condições de jogar o clássico, já que nenhum dos dois se recuperou totalmente das lesões sofridas nas últimas semanas.

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Ayman Yahya é um dos jogadores preferidos da torcida do Al-Nassr, especialmente na lateral esquerda, e os torcedores pediram a Postecoglou em mais de uma ocasião que o escalasse nessa posição.

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O treinador australiano, porém, não conta muito com ele e prefere utilizar o outro lateral-esquerdo, Saad Al-Nasser, ou deslocar o zagueiro espanhol Iñigo Martínez para a função em alguns jogos.

O jogador de 25 anos disputou 12 partidas pelo time da capital desde o início da atual temporada, somando todas as competições, sem marcar nenhum gol, mas com duas assistências.

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Já Nader Al-Sharari não conseguiu garantir um lugar entre os titulares do Al-Nassr desde que chegou ao clube no meio de 2025, vindo do Al-Shabab, diante da presença de Iñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri e do francês Mohamed Simakan.

Desde que chegou ao Al-Awwal Park, o jogador de 30 anos atuou em apenas 16 partidas, todas saindo do banco, sendo só 3 delas na atual temporada, sem marcar nem dar assistências.

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O clássico tem importância especial para Al-Ahli e Al-Nassr, sobretudo porque será decisivo na disputa pelo título da Saudi Pro League nesta temporada.

O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, a 9 pontos do líder Al-Hilal.

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Já o Al-Nassr está em terceiro lugar, com 28 pontos, dois a menos que o Al-Hilal, e atrás do Al-Qadsiah, segundo colocado, apenas no saldo de gols.

Fora da Saudi Pro League, o Al-Ahli ocupa a sexta posição do grupo do Oeste da AFC Champions League Elite, com 8 pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota até agora.

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O Al-Nassr, por sua vez, é o sétimo colocado do grupo do Oeste do torneio continental, com 6 pontos, somados em duas vitórias e uma derrota, e ainda tem uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Na Copa do Rei, o Al-Ahli avançou da fase de 32 avos de final ao vencer o Al-Anwar por 2 a 1 e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, pelas oitavas de final.

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O Al-Nassr também se classificou para as oitavas de final da competição, após vencer o Al-Diriyah por 4 a 1 no dérbi de Riad, e encara o Al-Kholood também na segunda-feira, 11 de janeiro, no Al-Awwal Park, na capital saudita, Riad.

As duas equipes ainda se preparam para disputar a Supercopa Saudita, no Kuwait. O Al-Ahli enfrenta o Al-Qadsiah em 19 de dezembro, um dia antes do duelo entre Al-Nassr e Al-Kholood. Caso ambos avancem, eles vão se enfrentar na final, no dia 23 do mesmo mês.