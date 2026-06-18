Ismaël Koné sofreu uma lesão grave durante a partida entre Canadá e Catar. Assim Omer Madibo cometeu uma falta no meio-campista canadense, e Koné gritou de dor imediatamente.

O meio-campista percebeu que sua perna estava quebrada, e os jogadores correram imediatamente em sua direção e se reuniram ao seu redor. O jogador do Sassuolo acabou sendo carregado em uma maca e deixou o campo sob aplausos estrondosos. A direção da partida não exibiu o replay da falta.

Madibo ficou visivelmente abalado e inconsolável. O meio-campista recebeu inicialmente um cartão amarelo, mas este foi posteriormente convertido em cartão vermelho. Com isso, o Catar teve que continuar com nove jogadores.

Na primeira etapa, Homam Al-Amin já havia sido expulso, após derrubar um jogador que avançava em profundidade.

No momento em que este artigo foi escrito, o Canadá vencia por 4 a 0. Jonathan David marcou duas vezes, o ex-jogador do Feyenoord Cyle Larin marcou uma vez e Nathan Saliba fez o quarto gol em uma cobrança de falta, após o que homenageou seu companheiro de equipe levantando a camisa dele.

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