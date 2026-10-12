O internacional marroquino Ayoub El Kaabi roubou os holofotes antes do dérbi entre Olympiacos e Panathinaikos, após comparecer ao estádio Karaiskakis apoiado em muletas, apesar de estar afastado dos gramados por lesão, sendo recebido com festa pela torcida do Olympiacos, que gritou seu nome.

O atacante da seleção marroquina retribuiu a saudação dos torcedores erguendo a mão, em uma cena que refletiu seu prestígio junto aos fãs do clube grego, que fizeram questão de apoiá-lo durante o confronto, enquanto ele segue em fase de recuperação da lesão sofrida diante do Volos, que exigiu uma intervenção cirúrgica e o afastou das competições por um longo período.

A presença de El Kaabi não se limitou a apoiar os companheiros de fora das quatro linhas: ele dividiu com eles a alegria da vitória após o apito final e apareceu abraçando o zagueiro grego Panagiotis Retsos, autor do gol do triunfo, em um registro que ganhou destaque na imprensa grega.

O Olympiacos levou o dérbi por 1 a 0, com gol de Retsos aos 34 minutos, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Grego, garantindo ao time um triunfo valioso sobre o rival tradicional Panathinaikos.

A partida teve participação marroquina nas fileiras do Panathinaikos: Azzedine Ounahi começou o jogo como titular antes de ser substituído aos 83 minutos, Anass Salah-Eddine entrou no início do segundo tempo, e Amrabat Lousa — Imran Louza — figurou na escalação inicial da equipe.