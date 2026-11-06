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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Lesão séria: Al-Hilal corre o risco de perder Neves por um longo período

R. Neves
Al Hilal
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Golpe esperado ameaça o Al-Hilal

Uma onda de preocupação toma conta do italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, por causa da lesão sofrida por seu jogador português Rúben Neves durante o confronto com o Al-Fateh, que terminou com a vitória do Al-Hilal por dois a zero, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita.

As primeiras informações indicam que Neves sofre de uma lesão na parte inferior dos músculos abdominais e ficará afastado dos gramados por um período que varia de 3 a 4 semanas.

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Mas esse período pode se estender, pois, segundo o programa "Doreena Gher", Neves pode passar por uma cirurgia, já que a lesão que ele tem na parte inferior dos músculos abdominais é considerada uma das lesões difíceis".

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E explicou: "Caso Neves passe por uma cirurgia, o período de seu afastamento dos gramados pode se estender por mais tempo, especialmente porque o Al-Hilal, até este momento, não anunciou o tempo de sua ausência".

Neves é um dos mais destacados e importantes craques do Campeonato Saudita e do mundo em sua posição, graças às atuações impressionantes que vem apresentando desde sua chegada ao Al-Hilal no verão de 2023.

Neves (29 anos) disputou 14 partidas ao longo da temporada atual, nas quais marcou 9 gols e deu 4 assistências nas diversas competições nacionais e continentais.

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