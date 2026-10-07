Lesão repentina: Mendy aprofunda a crise do Al-Ahli Saudita antes do confronto com o Al-Fateh

A torcida do clube saudita Al-Ahli recebeu um novo golpe, relacionado ao goleiro senegalês Édouard Mendy, poucas horas antes da partida contra o Al-Fateh pela Roshn Saudi League.
O Al-Ahli visita o Al-Fateh na próxima sexta-feira, no estádio Meydan Al-Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.
E, 48 horas antes da partida, o Al-Ahli anunciou, por meio de sua conta oficial na rede social "X", nesta quarta-feira, que seu goleiro senegalês Édouard Mendy sofreu uma lesão no ombro durante a sessão de treinos.
O Al-Ahli afirmou em seu comunicado que o goleiro senegalês passará por uma avaliação contínua por parte da comissão médica, a fim de definir sua condição de participar dos treinos coletivos no período que se segue.
Mendy se tornou o mais recente lesionado do Al-Ahli no período atual, depois de Nayef Masoud, que sofre com uma lesão na articulação do pé, e Zakaria Hawsawi, que se lesionou durante a participação com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".
Além disso, o zagueiro brasileiro Roger Ibañez também sofre com uma lesão, mas já está próximo de se recuperar dela e de se juntar aos treinos coletivos sob o comando do técnico holandês Marino Pušić.
O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 12 pontos, somados em 4 vitórias e 3 derrotas, a uma diferença de 6 pontos cheios atrás do Al-Hilal, que lidera a classificação.