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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Lesão preocupante de astro da seleção do Egito antes do clássico

Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Egito
Africa Cup of Nations Qualification
A. Fatouh
Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
Sudão do Sul
Egito

Fatouh sai substituído diante do Sudão do Sul

Ahmed Fatouh, lateral-esquerdo da seleção do Egito, sofreu uma lesão preocupante durante a partida contra o Sudão do Sul, disputada na noite desta terça-feira, no estádio de Juba, pela segunda rodada do Grupo 2 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Fatouh pediu ao seu treinador, Hossam Hassan, para ser substituído aos 52 minutos, devido a uma lesão no músculo anterior da coxa, após uma dividida de bola, entrando em seu lugar o companheiro Karim Hafez.

Fatouh deve passar por exames médicos nas próximas horas, para diagnosticar a lesão e determinar o tempo de afastamento.

A lesão de Fatouh representa um motivo de preocupação para Moatamed Gamal, treinador do Zamalek, do Egito, já que o jogador é considerado uma peça importante em sua escalação no Campeonato e na Liga dos Campeões da África.

O Zamalek aguarda um teste duro contra o rival Al Ahly no clássico do Campeonato Egípcio no próximo dia 11 de outubro.

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