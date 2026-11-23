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Hansi Flick tomou uma nova decisão sobre Lamine Yamal ao optar por deixá-lo fora do próximo jogo do Barcelona na Liga dos Campeões, medida adotada após acontecimentos inesperados durante a partida da equipe contra o Villarreal.

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Em comunicado médico oficial, o Barcelona informou que Yamal sente um leve desconforto no tornozelo direito e confirmou que o jogador não viajará com a delegação ao Azerbaijão para enfrentar o Sabah, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

O clube explicou que a ausência do jovem ponta é uma medida preventiva, para evitar o agravamento da lesão e dar a ele tempo suficiente para se recuperar, e indicou que ele estará disponível para a partida do próximo domingo contra o Deportivo, conforme a evolução de sua condição física.

A situação surgiu após a participação de Yamal no duelo contra o Villarreal, no qual ele sofreu um problema no tornozelo, o que levou o departamento médico a avaliar seu quadro antes de tomar a decisão final sobre a viagem com a equipe, sobretudo com a proximidade do compromisso europeu.

Flick prefere não arriscar sua jovem estrela, embora a lesão não seja considerada grave, já que a comissão técnica entende que a ausência do jogador em uma única partida é melhor do que correr o risco de o desconforto se agravar e se transformar em um problema capaz de afastá-lo dos gramados por mais tempo.