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O Milan sofreu um novo golpe antes dos próximos compromissos pela Europa e no campeonato nacional, depois que o meio-campista croata Luka Modric sofreu uma lesão.

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A Sky Sport Italia revelou que Modric sofre de uma fadiga muscular no reto femoral da coxa direita, o que o impedirá de viajar com a delegação do Milan à Grécia para enfrentar o Olympiacos na próxima quinta-feira, 26 de novembro, pela Liga Europa.

As avaliações iniciais indicam que a presença do astro croata contra o Cagliari, na segunda-feira, 30 de novembro, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, é bastante incerta. A comissão técnica comandada pelo português Rúben Amorim não quer arriscá-lo antes de ter certeza de sua recuperação completa, para evitar o agravamento da lesão e um afastamento mais longo dos gramados.

Com esse cenário, a partida contra o Parma, marcada para 6 de dezembro, no San Siro, surge como data provável para o retorno do vencedor da Bola de Ouro de 2018. A expectativa é de que ele esteja à disposição antes desse confronto, caso o processo de recuperação siga o programa previsto.

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Do ponto de vista técnico, a ausência de Modric é uma perda importante para o Milan, considerando o papel que o ex-jogador do Real Madrid desempenha no meio-campo. Mesmo aos 41 anos, ele continua apresentando atuações decisivas e se tornou uma das peças em que o time confia para organizar o jogo e controlar o ritmo das partidas.

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Segundo as estatísticas do Campeonato Italiano da temporada 2026-2027, Modric disputou 12 partidas pelo Milan, 9 delas como titular, somando 836 minutos em campo. Ele deu duas assistências, totalizando duas participações em gols, sem marcar nenhum gol na competição até agora.

Os números mostram sua contribuição na construção das jogadas: ele tem 92% de acerto nos passes no Campeonato Italiano, com 713 passes certos, além de 9 chances criadas e 57 recuperações de bola. São indicadores que refletem a dimensão de seu papel na ligação entre os setores do time e na manutenção da posse.

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Considerando todas as competições nesta temporada, Modric disputou 14 partidas com a camisa do Milan, sendo 12 pelo Campeonato Italiano e duas pela Liga Europa, num total de 892 minutos, com duas assistências e nenhum gol, de acordo com as estatísticas do site fbref.

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Modric jogou os 90 minutos na última vitória sobre o Frosinone por 5 a 1, no domingo passado, depois de também ter atuado a partida inteira contra Genoa e Inter. A ausência prevista acontece num momento em que o Milan precisa de sua experiência, sobretudo com a sequência de jogos no campeonato nacional e na Europa nos próximos dias.

O Milan ocupa atualmente a quarta colocação na tabela do Campeonato Italiano, com 27 pontos, 3 a menos que a líder Lazio, após 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nas 12 rodadas do campeonato, o time do técnico Amorim sofreu 14 gols e marcou 28.

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