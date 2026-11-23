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Lorenzo Colombo havia acabado de entrar em campo em Sassuolo x Genoa quando caiu após uma torção anormal do joelho. Veja as últimas notícias sobre o estado do atacante.

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A partida de Lorenzo Colombo durou apenas cinco minutos. O atacante do Genoa, nascido em 2002, convive há um mês com problemas no tornozelo que Danele De Rossi esperava que tivessem sido resolvidos durante a pausa. Colombo entrou no lugar de Osmajic aos 83 minutos da vitória do Genoa por 2 a 0 sobre o Sassuolo, com dois gols do montenegrino, mas precisou deixar o campo aos 88 minutos, quando o time já havia feito todas as substituições, por causa de uma lesão no joelho que se revelou muito grave.

RUPTURA DO LIGAMENTO CRUZADO

O Genoa confirmou as primeiras impressões negativas vindas do Mapei Stadium em um comunicado oficial com o resultado dos exames de Colombo. O diagnóstico foi duro: lesão no ligamento cruzado.

"O Genoa CFC informa que os exames realizados pelo jogador Lorenzo Colombo identificaram uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Nos próximos dias, o atacante passará pelas avaliações necessárias para a realização de uma cirurgia reconstrutiva".

PRAZO DE RECUPERAÇÃO

Colombo ficará afastado dos gramados por um longo período: o prazo de recuperação estimado é de cerca de seis meses. O centroavante do Genoa espera voltar a jogar ao menos nas últimas partidas do campeonato, mas sua temporada já pode ser considerada comprometida, se não encerrada.

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O QUE ACONTECEU

Sob chuva forte e com o campo escorregadio, Colombo tentou disputar a bola com Cinquegrano para roubá-la dele. Embora não tenha conseguido, caiu imediatamente no chão, sentindo muita dor. A princípio, a posição em que o atacante ficou caído levou a equipe médica a temer o pior, mas depois ficou evidente que o problema era físico, mais especificamente no joelho.

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DIRETO PARA O VESTIÁRIO

Sem substituições disponíveis, Colombo precisou deixar o campo e seguir diretamente para o vestiário. O ex-centroavante do Lecce teve de ser carregado para fora de campo nos braços da equipe médica. As primeiras informações já apontavam que o problema era sério, e os exames infelizmente as confirmaram.