O retorno de Marcus Rashford ao Manchester United não foi da forma que o jogador ou a torcida do clube desejavam. Após uma passagem de empréstimo relativamente bem-sucedida pelo Barcelona, o atacante inglês voltou em busca de um novo começo e da recuperação de seu espaço dentro de Old Trafford, mas se viu diante de uma realidade bem mais complicada, depois de não conseguir oferecer a contribuição esperada, com seu futuro novamente ameaçado em meio à queda de resultados do Manchester United.

O Manchester United vive uma temporada decepcionante, ocupando a 17ª posição na Premier League, depois de sofrer mais uma derrota diante do Chelsea por 2 a 0 no último sábado, aumentando a pressão sobre o time e seu treinador Michael Carrick, antes de dois confrontos difíceis contra a Roma na terça-feira e o Aston Villa no domingo.

Segundo o site francês "Foot Mercato", Rashford se tornou um dos casos mais preocupantes dentro do clube, depois de fracassar em aproveitar a oportunidade que recebeu após seu retorno do empréstimo.

O atacante inglês havia apresentado bons níveis durante suas passagens pelo Aston Villa e pelo Barcelona, marcando 4 gols e dando 6 assistências em 17 partidas pelo time inglês, antes de marcar 14 gols e dar 15 passes decisivos em 49 jogos com a camisa do clube catalão — números que o ajudaram a recuperar seu espaço na seleção e a garantir presença nos planos da seleção da Inglaterra em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Apesar do interesse do Barcelona em sua permanência, as exigências financeiras do Manchester United impediram a conclusão do negócio, levando o clube espanhol a buscar outras opções, entre elas Anthony Gordon, enquanto Fenerbahçe e Arsenal demonstraram interesse em contratar o jogador.

Após sua permanência no Manchester United, embora não atuasse pelo time desde 12 de dezembro de 2024, por ocasião do confronto contra o Viktoria Plzeň, parecia que Rashford se preparava para virar uma nova página, especialmente depois de receber a camisa número 9 e ser muito bem recebido por seus companheiros no vestiário.

Harry Maguire havia saído em sua defesa em agosto passado, afirmando que sua permanência representaria um reforço importante para o time: "Esperamos que Marcus fique, porque será um jogador valioso para nós. Ele pode melhorar o desempenho do time, pois representa uma grande ameaça aos adversários, e joguei com ele por muitos anos e conheço bem o seu potencial".

Michael Carrick também lhe deu uma oportunidade de se afirmar, mas o atacante inglês não conseguiu apresentar os níveis esperados, fazendo com que seu retorno se transformasse rapidamente em uma nova decepção.

Rashford sem gols: a ausência agrava a crise

Passadas 8 partidas, Rashford participou de 6 delas como titular, mas não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência, em um saldo que reflete a dimensão de seu sofrimento ofensivo. E o pior é que o Manchester United conquistou apenas uma vitória nos jogos em que ele atuou, sobre o Ipswich Town por 5 a 2 no dia 30 de agosto.

Há duas semanas, Carrick tentou aliviar a pressão sobre o jogador, apontando que ele apresenta algumas coisas positivas, mas que foi afetado por um pequeno problema físico que o impediu de se juntar à seleção da Inglaterra.

Disse o treinador: "Marcus apresentou um bom desempenho em vários aspectos. Ele sofria de uma pequena lesão quando teve que se retirar da lista da seleção, e tivemos que lidar com o assunto com cautela. Ele não recebe o apoio suficiente, mas se movimenta bem, chega a posições adequadas e cria algumas chances. E se continuar trabalhando dessa forma, acabará recebendo a recompensa".

Mas as coisas não melhoraram, já que Rashford se limitou a atuar por um minuto diante do Tottenham no dia 10 de outubro, antes de ficar de fora das partidas seguintes, depois de ter ficado no banco de reservas contra o Leeds United, e então se ausentar do time em três partidas consecutivas por um problema crônico na região do quadril, do qual sofre desde o início de outubro.

E a crise de Rashford não para nos limites da queda de rendimento ou de sua lesão, mas se estende ao futuro da própria comissão técnica, já que o jogador pode se ver diante de uma situação completamente diferente caso a diretoria do Manchester United decida demitir Carrick e contratar um novo treinador.

A permanência de Rashford em Old Trafford estava em grande parte ligada ao desejo de Carrick de contar com ele durante a atual temporada, mas qualquer mudança na liderança técnica pode reabrir o caso de sua saída e colocar o atacante inglês novamente diante de um futuro incerto, depois de ter esperado que seu retorno fosse o início da recuperação de seu brilho perdido.