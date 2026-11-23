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O Barcelona anunciou de forma surpreendente, nesta segunda-feira, que Lamine Yamal está fora da partida contra o Sabah, depois de amanhã, quarta-feira, pela Champions League, por causa de uma lesão no tornozelo direito.

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O clube catalão explicou que o jovem jogador não viajará a Baku , mas estará à disposição para a próxima partida do Campeonato Espanhol, contra o Deportivo Alavés, no próximo domingo.

A novidade veio depois de Yamal participar do confronto com o Villarreal, no qual sofreu um problema no tornozelo. Isso levou o departamento médico a avaliar sua condição antes de tomar a decisão final sobre a viagem com o elenco, sobretudo com a proximidade do compromisso europeu.

O técnico Hansi Flick prefere não arriscar sua jovem estrela, embora a lesão não seja considerada grave. A comissão técnica entende que é melhor o jogador ficar fora de uma partida do que correr o risco de o incômodo se agravar e virar um problema que o afaste dos gramados por mais tempo.

Assim, Hansi Flick não poderá contar com um titular na quinta rodada da fase de grupos da Champions League.

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o treinador alemão terá de encontrar alternativas para o jogador que mais minutos disputou pelo Barcelona até agora.

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Lamine jogou 1.445 minutos, com 13 gols e 13 assistências em todas as competições. É uma peça fundamental do Barcelona, que vai sentir muito a sua falta na Champions League.

Adeyemi, a primeira opção

A primeira opção de Flick pode ser escalar Karim Adeyemi na ponta direita.

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O treinador alemão manteria o esquema, com Gordon na ponta esquerda e Adeyemi atuando no lado de sua perna menos boa, posição em que já jogou por alguns minutos durante a pré-temporada e que conhece dos tempos de Dortmund e Salzburg.

Se quiser fazer alguns ajustes na escalação, Flick pode deslocar Raphinha para a ponta direita e jogar com um falso 9, como Dani Olmo.

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Com a possível suspensão de Fermín López no Campeonato Espanhol, após a expulsão de ontem contra o Villarreal, o jogador andaluz pode ganhar mais minutos na Champions League, com Olmo atuando como falso 9 e Raphinha passando para a ponta direita.

Olmo já atuou como falso 9 em 13 de outubro, na vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Galatasaray, na Turquia.

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Gabriel Jesus no páreo

A opção de levar o brasileiro para a ponta abre a possibilidade de escalar Gabriel Jesus como centroavante.

O ex-jogador do Arsenal ganhou mais destaque quando Raphinha se lesionou no mês passado, marcando gols contra Getafe e Real Betis. No entanto, ele não entra em campo desde 3 de novembro e somou apenas 52 minutos nas últimas seis partidas.

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Por outro lado, há também a opção de jogar com um falso ponta pela direita. Fermín e Gavi já atuaram em uma das pontas do ataque do Barcelona, normalmente pela esquerda, mas também podem se adaptar ao lado direito, abrindo espaço para as subidas do lateral.