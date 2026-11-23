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Português desperta interesse de clubes do Oriente Médio e pode até assumir uma seleção na próxima temporada

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A passagem de Leonardo Jardim pelo Flamengo deve chegar ao fim mesmo após a conquista do Campeonato Brasileiro. Campeão nacional com o Rubro-Negro depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, o treinador português já começa a despertar interesse no mercado internacional e tem possibilidades para dar sequência à carreira em 2027.

De acordo com informações da ESPN, a saída do técnico já era considerada nos bastidores nas últimas semanas, independentemente do resultado da disputa pelo título brasileiro.

Além de equipes do Oriente Médio, que monitoram a situação do português, Jardim também aparece no radar de seleções para a próxima temporada. Os possíveis interessados, no entanto, não tiveram seus nomes revelados.

O interesse de clubes da região não é novidade na carreira do treinador. Jardim acumulou passagens por diferentes equipes do futebol árabe nos últimos anos, com trabalhos no Al Hilal, entre 2021 e 2022, no Shabab Al Ahli, entre 2022 e 2023, no Al Rayyan, entre 2023 e 2024, e no Al Ain, entre 2024 e 2025. A experiência no mercado local pode facilitar uma eventual negociação para um novo projeto.

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Outro fator que chama a atenção é o histórico recente do português, que não costuma permanecer por muitas temporadas no mesmo clube. No Flamengo, mesmo com contrato válido até o fim de 2027, a tendência é que o vínculo seja encerrado antes do prazo, em uma saída considerada amigável pelas partes.

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Dessa forma, Jardim deve definir seu próximo destino nos próximos dias, com o mercado internacional aparecendo como caminho mais provável para a sequência da carreira, não permanecendo no futebol brasileiro para a próxima temporada.