No primeiro teste real da paciência da torcida do Tottenham, o craque egípcio Omar Marmoush se viu no centro de uma tempestade de críticas, antes que um nome de peso do futebol inglês interviesse em sua defesa.

O ex-internacional inglês Danny Murphy defendeu a atuação de Marmoush após sua participação decepcionante na partida entre Tottenham e Nottingham Forest, que terminou com um empate sem gols frustrante, pela terceira rodada da Premier League.

Início sem gols: um lance que levanta questionamentos

Marmoush, que se transferiu do Manchester City para o Tottenham na janela de transferências de verão, começou como titular pela segunda partida consecutiva com seu novo clube, mas até agora não conseguiu balançar as redes.

E na partida de sábado diante do Forest, o egípcio pareceu longe do seu melhor nível, tendo finalizado apenas duas vezes, sem que nenhuma delas fosse entre as três traves.

Mas o lance que provocou a polêmica veio no segundo tempo, quando Marmoush disparou com a bola em um contra-ataque promissor, e seu companheiro Mohammed Kudus o apoiava pela ponta direita, adiantado dez jardas em relação ao último defensor e em posição ideal para marcar de dentro da grande área.

Em vez de fazer um cruzamento para Kudus, para lhe dar uma chance clara e valiosa, Marmoush preferiu finalizar ele mesmo, mandando a bola por cima do travessão, diante do espanto de seu companheiro ganês.

Murphy: é a ânsia dos craques, não egoísmo

Em sua análise da partida através do famoso programa "Match of the Day", Danny Murphy apresentou uma leitura completamente diferente da situação, considerando que o ocorrido foi prova de um grande desejo, e não de egoísmo.

Murphy afirmou: "Não acho que isso vá representar um problema a longo prazo, pois vejo Marmoush como um jogador diferenciado, mas parece que ele está tão ansioso para marcar gols e começar com força que ignorou Kudus".

E o ex-craque do Liverpool acrescentou: "Ele o vê, e sabe onde está Andy Robertson ao seu lado, pois é um jogador de altíssimo nível, mas sua enorme ânsia de dar a vitória ao seu time o fez tomar a decisão errada no momento errado. Ele também desperdiçou uma chance de ouro no primeiro tempo".

O enigma da nova posição de Marmoush

Murphy abordou um ponto tático importante que pode explicar a confusão de Marmoush, apontando que o técnico o utilizou em uma posição incomum.

E prosseguiu: "Omar Marmoush deveria ter recuado. Paul Merson escalou Marmoush como o mais avançado dos meio-campistas na formação do Tottenham, enquanto Conor Gallagher jogava atrás dele na posição de armador, o camisa 10".

Essa mudança tática veio às custas do atacante Dominic Solanke, que permaneceu no banco de reservas antes de ser acionado mais tarde na partida, o que confirma que Marmoush ainda está na fase de busca por sua nova identidade dentro do sistema dos Spurs.