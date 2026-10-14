Lenda francesa detona Mbappé: Você não merece a Bola de Ouro com essa mentalidade

Em um ataque direto e impactante, a lenda do futebol francês e vencedor da Bola de Ouro Jean-Pierre Papin explodiu de raiva contra seu compatriota Kylian Mbappé, acusando o astro do Real Madrid de narcisismo excessivo e de destruir com as próprias mãos suas chances na corrida pela Bola de Ouro.
As declarações de Papin, de 62 anos e eleito o melhor do mundo em 1991, caíram como uma bomba durante uma entrevista explosiva ao canal "France TV", reproduzida pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", no qual criticou a campanha pessoal que Mbappé tem feito para vencer o prêmio individual mais valioso do mundo.
"Tudo gira só em torno de mim"
Papin, um dos maiores atacantes da história da França, começou sua fala com um tom que mistura admiração e repreensão dura: "Admiro muito o Kylian; ele tem números recordes, mas existe um limite a partir do qual tudo gira só em torno de mim. Eu, eu e eu".
E acrescentou, em uma crítica ferina às recentes declarações de Mbappé, nas quais afirmou ser o único merecedor do prêmio: "Quando a Bola de Ouro é entregue, você não pode dizer o que quiser; a Bola de Ouro é concedida pelos outros. Quando ele disse: ninguém além de mim merece a Bola de Ouro, isso foi muito exagerado para mim. Muito exagerado".
Um golpe no critério do fair play
O ataque de Papin não se limitou à questão da humildade: ele também questionou a aptidão técnica de Mbappé para vencer o prêmio de acordo com seus critérios oficiais, especificamente o critério do fair play, no qual o atacante do Real Madrid se baseou para justificar sua candidatura.
E disse em tom irônico: "Quando você olha como o prêmio da Bola de Ouro é concedido, encontra toda uma série de critérios, e esse critério em específico, no que diz respeito ao Kylian, não se aplica a ele. O resto dos critérios está bom, exceto esse critério".
Harry Kane indicado como alternativa
Em outra surpresa, o vencedor da Bola de Ouro revelou seu candidato preferido ao prêmio, ignorando completamente Mbappé e indicando o inglês Harry Kane.
E explicou: "Tenho uma consideração especial por Harry Kane. Ele fez uma temporada excepcional, marcando 73 gols em um único ano. Ganhou a Chuteira de Ouro e acredito que também teve uma grande atuação na Copa do Mundo".
Papin encerrou sua comparação com uma mensagem velada e dura a Mbappé: "Além disso, vejo que Kane tem uma grande elegância na forma de se comunicar; ele não diz uma única palavra fora de lugar. Ele está ali pelo amor que tem ao futebol, e é um prazer para mim assisti-lo".