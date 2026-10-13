Jamie Carragher, ex-ídolo do Liverpool, conseguiu evitar o fantasma da falência após quitar suas dívidas tributárias com a Receita e Alfândega do Reino Unido, encerrando assim uma crise financeira que ameaçava levá-lo à decretação de insolvência.

Um representante do órgão confirmou, durante uma audiência no Tribunal de Insolvência e Empresas de Londres, o pagamento do valor devido, sem revelar a quantia, depois que estimativas anteriores apontavam um montante entre 700 mil e 800 mil libras esterlinas.

O juiz Nicholas Briggs já havia rejeitado anteriormente o pedido de declaração de falência de Carragher, apresentado em agosto do ano passado, de acordo com a emissora britânica "BBC".

Carragher, de 48 anos, passou toda a sua carreira profissional no Liverpool e contribuiu para a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa em 2005, antes de se aposentar em 2013, após disputar 737 partidas com a camisa do clube.

Depois de pendurar as chuteiras, o ex-zagueiro inglês migrou para a análise esportiva e se tornou um dos rostos mais conhecidos das emissoras "Sky Sports" e "CBS Sports".