Horas antes do aguardado duelo de fogo da Liga dos Campeões entre Barcelona e Galatasaray, uma voz turca conhecedora dos bastidores das duas equipes se manifestou para colocar os pontos nos is.

Em uma mensagem repleta de respeito e também de desafio, o ex-ídolo do Galatasaray Erdal Keser analisou a realidade do time catalão e as chances de seu clube de coração de virar o jogo contra os homens de Hansi Flick.

E o resumo de sua fala veio em uma única frase, que vai acender o debate na Espanha e na Turquia ao mesmo tempo: "Lamine Yamal é o próximo Messi, não há dúvida sobre isso".

O Barcelona voltou, mas o Galatasaray não é o mesmo de antes

Keser, que viveu a experiência europeia com a camisa do Galatasaray, reconheceu que o Barcelona atual é completamente diferente e disse, em entrevista ao jornal espanhol "AS": "Toda a Europa conhece bem o Barcelona, porque é um time excepcional que voltou ao seu melhor momento".

Mas sua confiança em seu antigo clube não foi menor. Segundo Keser, o Galatasaray atual tem o que não tinha nos confrontos anteriores e possui armas que o tornam capaz de enfrentar o Barcelona de Flick.

E o segredo dessa confiança está, na visão do ex-astro do Galatasaray, em um único nome: Victor Osimhen.





Osimhen: a arma que não existia

Keser considerou o atacante nigeriano o verdadeiro ponto de virada no elenco do time turco e disse com clareza: "Ele é o jogador mais importante. Se estiver em boas condições físicas e puder jogar, isso será favorável ao time. Ele é capaz de mudar o rumo da partida sozinho".

E acrescentou, reforçando o tamanho da diferença: "Nunca tivemos um jogador como ele antes", uma indicação clara de que o Galatasaray agora conta com um atacante de nível mundial, capaz de punir qualquer defesa, até mesmo a do Barcelona.

Keser também falou sobre Ilkay Gündogan, que já jogou pelo Borussia Dortmund e pelo Barcelona, e revelou que, quando chefiava o departamento de observação de talentos da federação turca na Alemanha, tentou convencê-lo a representar a Turquia.

Sobre ele, disse: "Ele traz equilíbrio, inteligência e alta qualidade ao meio-campo", e considerou que seu retorno à Turquia, depois de liderar o Manchester City e de sua passagem pelo Barcelona, é prova do grande crescimento que o Campeonato Turco vive na atração de estrelas.

Elogio excepcional à joia do Barcelona

Keser não esconde sua grande admiração pelo fenômeno jovem do Barcelona, Lamine Yamal, que também se tornou assunto da imprensa na Turquia.

Ele disse: "Não há espaço para discussão sobre Lamine Yamal. Ele é o próximo Messi, não existe outro jogador com um talento como o dele", e considerou que sua capacidade de confundir defesas, criar oportunidades e controlar o ritmo do jogo o torna a maior ameaça para a qual o Galatasaray precisa encontrar uma solução que limite seu perigo.

E em uma parte marcante de sua análise, Keser se deteve no caso de Karim Adeyemi, seu ex-companheiro no Borussia Dortmund, explicando por que ele brilhou mais fora da Alemanha.

Ele disse: "Não o compreenderam lá e não aproveitaram seu potencial oculto: arrancar nas costas da linha defensiva", e entende que o clube alemão falhou em aproveitar sua velocidade e sua movimentação sem bola, enquanto no Barcelona encontrou o sistema que serve às suas qualidades.

E acrescentou: "Ele é um jogador de posição destacada e, atualmente, é um dos jogadores mais importantes do Barcelona. Isso mostra como o sistema muda a qualidade do jogador. Ele está no auge agora".

Mensagem final: só existe o Barcelona

Keser encerrou sua análise com uma comparação instigante entre as ligas europeias, ao entender que o Campeonato Turco se tornou muito próximo da Bundesliga em nível, não fosse a presença do Bayern de Munique em outro patamar.

Ele disse: "Na Alemanha, só existe o Bayern de Munique, e o resto das equipes briga com ele", e aplicou a mesma lógica à Espanha: "Na Espanha, a situação é parecida agora. Há o Barcelona e, depois, há os outros times".

É uma mensagem de confiança enviada por Keser, cujo teor é que o futebol turco evoluiu o suficiente para competir com os grandes e que o Galatasaray não será um visitante fácil na noite europeia de terça-feira.







