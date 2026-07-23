Matthias Sammer, antiga estrela do futebol alemão, criticou o desempenho da seleção do seu país no Mundial de 2026, referindo que já não vê uma identidade clara na equipa, ao mesmo tempo que elogiou a personalidade demonstrada pela seleção argentina.

A rede "Sky Sport - Alemanha" citou Sammer a dizer: "A Argentina era a detentora do título de campeã do mundo e, ainda assim, permitimo-nos subestimar esta seleção".

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E acrescentou: "A Argentina é uma das seleções que nunca desistem. E, claro, não se pode concordar com a forma como se comportaram após o apito final (contra a Espanha na final), mas isso faz parte da sua identidade. O estilo de jogo deles agrada-me mais do que aquilo que vejo atualmente na seleção alemã".

E prosseguiu a lenda do Borussia Dortmund: "Quanto à seleção da Alemanha, já não consigo distinguir nela absolutamente nada, nem do ponto de vista técnico nem do ponto de vista mental. Dá motivos para redefinir o significado de impotência".

A Alemanha despediu-se do Mundial de 2026 nos 16 avos de final, após a derrota nas grandes penalidades frente ao Paraguai, na sequência de um empate (1-1) no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.